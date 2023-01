Ventilus houdt de immomarkt in een wurggreep: “Er zal pure paniek uitbreken”

De Vlaamse regering maakt volgende maand bekend waar de nieuwe hoogspanningslijn Ventilus ingepland wordt. De angst voor nieuwe pylonen houdt de immobiliënmarkt in de regio in een wurggreep, zo blijkt uit een rondvraag bij makelaars. En dan moet volgens hen het ergste nog komen. “Eens het tracé bekend wordt, zal er pure paniek uitbreken”, klinkt het.

Na een jarenlange saga met inspraakmomenten, werkgroepen en de passage van diverse experts hakte de Vlaamse regering in november vorig jaar de knoop door: Ventilus komt bovengronds. Tientallen kilometers nieuwe hoogspanningskabels en een rij torenhoge pylonen zullen dus het landschap in West-Vlaanderen (ont)sieren. De bedoeling is om de nieuwe elektriciteitssnelweg ten laatste tegen 2027 operationeel te krijgen, maar de vraag waar honderden gezinnen en bedrijven zich momenteel het hoofd over breken, is waar Ventilus precies zal ingepland worden.

Uit een rondvraag van deze krant bij de belangrijkste spelers op de immomarkt in de regio blijkt dat de knagende onzekerheid een enorme impact heeft op de aan- en verkoop van woningen. “Bij huisbezoeken krijg ik toch geregeld de vraag van potentiële kopers of de woning onder de nieuwe hoogspanningslijn zal liggen”, zegt Stijn Leemans van Immo Stijn in Zedelgem.

Risico nemen

“Ik merk heel veel onzekerheid”, zegt ook Stéphanie Allegaert van Immo Woon in Varsenare. “Potentiële kopers stellen heel wat vragen over Ventilus, vragen waar wij vaak helaas geen sluitend antwoord op kunnen geven. Als mensen dan afhaken, is dat jammer. Maar ook voor verkopers is deze situatie niet aangenaam. Er zijn mensen die wachten om hun woning te verkopen, niet wetend of dit wel de juiste keuze is. In de praktijk merk ik dat eigendommen langer te koop staan. Zo had ik een pand in Zedelgem dat drie maanden te koop heeft gestaan. Veel mensen die kwamen kijken, twijfelden door Ventilus. Uiteindelijk hebben de kopers beslist om toch het risico te nemen en te kopen, omdat het een specifiek pand was dat aan al hun vereisten voldeed. Maar voor de gewone doorsnee gezinswoningen zal het moeilijker worden.”

Grote twijfels

Wie nu langs de E403 tussen Torhout en Roeselare – waar velen verwachten dat Ventilus zal komen iets wil verkopen, botst op grote twijfel bij potentiële kopers. Dat merken ze ook bij ERA Lafaut, dat een boerderij te koop aanbiedt met zicht op het op- en afrittencomplex in Torhout. “We hebben al een paar kandidaten gezien maar wanneer ze zien waar de boerderij gelegen is, haken ze af. Nochtans is dit echt een mooie eigendom, met wat grond erbij en schitterende vergezichten. De kans bestaat dat we de vraagprijs zullen moeten laten zakken”, klinkt het.

Ook makelaar Jonas Vermeersch van Immo Verjon even verderop in Ardooie merkt de onrust. Hij heeft een gezinswoning te koop staan in Ardooie op een ruime lap grond, maar op enkele tientallen meters van de snelweg. “Op de kijkdag afgelopen weekend hebben een paar koppels daar wel naar gevraagd. Het kan dus wel een struikelblok zijn. Het grote probleem is dat we niet weten waar het zal komen, welke kant van de autosnelweg het zal worden. Het is allemaal nog gissen.”

Verkopen met verlies

Is het in de huidige omstandigheden al niet eenvoudig voor kopers en verkopers om een weloverwogen beslissing te nemen, dan zal dat met de bekendmaking van het definitieve tracé volgende maand niet meteen veranderen. “Ik verwacht twee momenten van pure paniek op de immomarkt: wanneer het tracé bekendgemaakt wordt en wanneer ze aan de effectieve bouw starten en de pylonen zichtbaar worden”, zegt Stijn Leemans.

“Er zal heel wat op de markt komen”, verwachten ze ook bij Immo Woon. “Het scenario zal vergelijkbaar zijn met wat in Zwankendamme gebeurd is, met de uitbreiding van de haven. Daar had je enerzijds mensen die eieren voor hun geld kozen en besloten om te verkopen, desnoods met verlies. Maar je had ook mensen die, vaak om emotionele redenen, per se wilden blijven waar ze al hun hele leven hadden gewoond. Dat zal met het Ventilusproject niet anders zijn.”