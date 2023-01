Vlaamse regering zet verhoogde compensaties voor Ventilus op agenda van Overlegcomité

De Vlaamse regering gaat haar eis om verhoogde compensaties van Elia voor de Ventilus-hoogspanningslijn agenderen op het Overlegcomité. Dat laat Vlaams minister van Energie Zuhal Demir weten. Welk compensatiebeleid netbeheerder Elia mag voeren, is een federale bevoegdheid, maar federaal energieminister Tinne Van der Straeten heeft de Vlaamse regering sinds haar beslissing in november nog steeds niet laten weten welke acties zij concreet zal ondernemen.

“Hoe sneller de burgers en bedrijven in West-Vlaanderen geïnformeerd zijn over de bereidheid van het federale niveau en Elia, hoe beter. Ik reken er op dat er schot in de zaak komt en dat de federale regering het dossier even sterk ter harte neemt als Vlaanderen”, klinkt het bij Vlaams minister Demir.

De Vlaamse Regering besliste op 18 november, na een intensief traject met de betrokken burgemeesters, een intendant en externe professoren, om het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan voor de Ventilusverbinding door te laten starten. De Vlaamse regering eiste weliswaar in haar beslissing dat een steviger pakket compensatiemaatregelen de randvoorwaarde moest zijn voor de verdere uitvoering en de definitieve goedkeuring van het Ruimtelijk Uitvoeringsplan.

Minister Demir heeft haar federale collega Van der Straeten daarvan op de hoogte gesteld, aangezien het een federale bevoegdheid om te bepalen welk compensatiebeleid netbeheerder Elia mag voeren. Van der Straeten heeft sindsdien akte genomen van de beslissing, maar nog steeds niet laten weten welke acties zij zal ondernemen.

De Vlaamse regering gaat nu een stap verder en agendeert haar eis om een steviger pakket compensatiemaatregelen op het eerstvolgende overlegcomité. Dat besliste de ministerraad vandaag. Het gaat onder meer om:

– Het uitbreiden van de zone waarin mensen hun woning of bedrijf vrijwillig kunnen verkopen aan Elia van 35 naar 100 meter;

– Het verhogen van de compensatievergoedingen voor (landbouw)bedrijven en inwoners die in de buurt blijven wonen gezien de visuele hinder;

– Het voorzien van een Gemeenschapsfonds van 2 miljoen euro per km voor nieuw aangelegde 380 KV bovengrondse hoogspanningslijn en een stevig bedrag per kilometer voor bestaande bovengrondse hoogspanningslijnen wanneer er een upgrade gebeurt. Dit ten dienste van de lokale besturen;

– Het maximaal ondergronds brengen of afbreken van bovengrondse verbindingen op lagere spanning, wanneer ze na de realisatie van het Ventilusproject niet meer nodig zijn;

“Het verruimde compensatiebeleid is voorwaardelijk aan de definitieve vaststelling van het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan en dus ook de realisatie van het Ventilus-project”, staat in de nota aan het Overlegcomité te lezen.

Intussen bereidt de Vlaamse overheid verder de finale tracékeuze voor. Dat is wél een Vlaamse bevoegdheid en zal in februari aan de Vlaamse regering voorgesteld worden.

