Twee nieuwe kernreactoren op komst in onze achtertuin

Komen er twee nieuwe kernreactoren in de achtertuin van West-Vlaanderen? Als het van de Franse president afhangt wel. Emmanuel Macron wil die in de kerncentrale van Gravelines installeren en dat is meer dan opvallend omdat die twee jaar geleden pas ‘een tikkende tijdbom’ werd genoemd.

Het is weinig geweten, maar op een half uurtje rijden van De Panne ligt de grootste kerncentrale van Europa. Het atoompark in Gravelines is gebouwd in de jaren 70 en zorgde twee jaar geleden voor heel wat ophef – ook bij ons. De bijna veertig jaar oude kerncentrale kreeg toen een slecht rapport. De Franse nucleaire veiligheidsdienst stelde de centrale zelfs in gebreke. ‘Zeer onveilig’ was de keiharde conclusie.

Dat nieuws bereikte ons land pas nadat milieuactivist Peter Bossu uit Diksmuide een alarmerend opiniestuk op onze website publiceerde. ‘Er dreigt groot gevaar. Als daar iets ernstigs moest gebeuren, dan zou dat voor onze provincie even grote gevolgen hebben als de ramp in Tsjernobyl of in Fukushima. … Het verbaast me dat onze West-Vlaamse politici daar niet massaal op reageren.’ Maar zijn opinie ging viraal en de politieke reacties volgden toen wel…

Tijdbom

“Een accident waiting to happen”, noemde Groen-kopstuk Wouter De Vriendt het. “Bij een incident zou de impact op West-Vlaanderen enorm zijn.” Ook toenmalig kamerlid John Crombez en huidig Vooruit-fractieleider Melissa Depraetere hadden het over een ‘tikkende tijdbom’ en eisten maatregelen. Minister Pieter De Crem vroeg overleg met onze buren en ook de Westhoekburgemeesters lieten weten ongerust te zijn. ‘Na corona’ wilden ze Gravelines graag bezoeken om zo hun bezorgdheid en betrokkenheid te tonen. Dat bezoek vond nog niet plaats, maar nu zijn er dus de nieuwe plannen van Macron terwijl we nog altijd niet weten wat met de oude reactoren zal gebeuren.

Verschillende actiegroepen hoopten dat de president zou aankondigen dat de Fransen de site zouden sluiten. Alleen blijkt nu dat hij dat geenszins van plan is. Op een zucht van de Franse presidentsverkiezingen kondigde Macron aan dat hij in heel Frankrijk nog zes reactoren wil bijbouwen. En dat was vóór Rusland hun buur binnenviel en de energieprijzen de lucht inschoten. Voor twee van de zes reactoren kijkt Macron richting Gravelines. Als hij het plan kan doorvoeren, zou er met de bouw gestart worden in 2028. De werken zouden moeten afgerond zijn tegen 2035.

Raadsel

Maar wat er dus met de rest van de site zal gebeuren, is nog altijd een raadsel. Wellicht wordt de ingebruikname verlengd: economisch interessant, maar op vlak van veiligheid is dat een ander verhaal. In Gravelines gebeurt de koeling met water uit de Noordzee. Uit het rapport van twee jaar geleden bleek dat als er een explosie zou plaatsvinden in de nabijgelegen gasterminal in Duinkerke, dat er een probleem kan ontstaan met de trommels die het zeewater filteren. De Franse nucleaire veiligheidsdienst denkt dat ze in Gravelines niet snel genoeg kunnen ingrijpen.

Energiemaatschappij EdF (Electricité de France, red.), die eigenaar is van de centrale, werd toen gevraagd om alles zo snel mogelijk in orde te brengen. In Gravelines wordt zo momenteel gewerkt aan een muur, die een ramp als in Fukushima moet voorkomen. Die werken zouden deze zomer afgerond moeten zijn.

Paniekzaaier

Peter Bossu hekelt ook nu weer het feit dat onze politici niet lijken wakker te liggen van de kerncentrale in Gravelines. “Het argument wordt vaak aangehaald dat het veilig is en dat de kans bijzonder klein is dat het kan misgaan. Maar de kans is er wel degelijk. Als het verleden en de geschiedenis ons iets leert, is dat je niets mag uitsluiten. Maar als ik dat luidop zeg, word ik aanzien als een paniekzaaier.”

De Veurnse burgemeester Peter Roose werd recent gevraagd om te zetelen in een Frans comité dat de site van dichtbij opvolgt. “Ik verwacht eerstdaags die aanstelling. Daarna kan ik mij inlezen in de data die dan ter beschikking worden gesteld. Het bezoek met de Westhoekburgemeesters aan Gravelines, plannen we dan nadien. Maar dat is dus nog niet voor meteen.”