Plan met kerncentrale in Gravelines moet West-Vlaanderen weer wakker schudden

De Franse president Macron wil twee nieuwe kernreactoren in Gravelines. Twee jaar nadat hij in een opiniestuk waarschuwde voor de kerncentrale aan de West-Vlaamse grens, kruipt Peter Bossu opnieuw in zijn pen om dit nieuws weer op de politieke agenda te krijgen.

Binnen exact een maand zijn er presidentsverkiezingen in Frankrijk. De campagne draait op volle toeren en zoals in elke verkiezingstijd worden plannen met grote woorden gelanceerd. Waar huidig president Macron een paar jaar geleden nog de vinger opstak om te pleiten voor de ontmanteling van oude en gevaarlijke kerncentrales zoals die in Gravelines, lanceerde hij nu het plan om tegen 2035 daar twee nieuwe kernreactoren te bouwen. Over hoe en wanneer de oude en gevaarlijke reactoren daar gaan ontmanteld worden rept hij met geen woord. Zoiets moet West-Vlaanderen wakker schudden!

Gravelines, nucleaire reus vlakbij België

De bestaande 6 reactoren van het “Centre nucléaire de production d’électricité de Gravelines” vormen niet alleen de grootste kerncentrale van Frankrijk, maar van gans Europa. In heel de wereld is er maar een kerncentrale die groter is die van Kashiwazaki-Kariwa in Japan, met 7 kernreactoren die een gezamenlijk vermogen hebben van 7900 MW. Gravelines heeft, met 6 reactoren, een totaal vermogen van 5460 MW.

Het kernpark van Gravelines werd gebouwd op het Noordzeestrand op 21 km ten oosten van Calais en 16 km ten westen van Duinkerke. De Belgische gemeente De Panne bevindt zich op nauwelijks 30 km. In een straal van 10 km rond de kerncentrale bevinden zich 8 Sevesobedrijven. De kerncentrale bestaat uit zes identieke kernreactoren van 910 MW, gebouwd door Framatome. De oudste twee werden opgestart in 1980, de twee volgende in 1981 en de twee jongste in 1985. Ze zijn dus tussen de 44 en de 37 jaar oud. Dit betekent dat vier van de zes reactoren hun oorspronkelijk voorziene ontwerpleeftijd van 30 jaar al ruim hebben overschreden. De kernrectoren hebben slechts een enkel beschermend omhulsel. Elke reactor is verbonden met een gebouw voor de opslag van gebruikte kernbrandstofstaven. Vijf van de zes reactoren zijn geladen met plutoniumhoudende MOX-kernbrandstof. Greenpeace stelde een vergelijkende risicoanalyse op van de 19 Franse kerncentrales. Criteria die hierbij gebruikt werden zijn: de bevolkingsconcentratie, nabijheid van grote steden, nabijheid van landsgrenzen, aard van de ondergrond, brandgevaar, nabijheid van Sevesobedrijven (gevaarlijke bedrijven met giftige stoffen) , nabijheid van luchthavens, economische impact, risico op aardbevingen, leeftijd van de reactoren, gevoeligheid voor terroristische aanslagen, aantal reactoren en gebruik van MOX. Aan elke risicofactor werd een risico-coëfficiënt toegekend. Het eindresultaat geeft duidelijk aan dat de kerncentrale van Gravelines de meest risicovolle is.

De ramp met de Japanse centrale in Fukushima heeft op pijnlijke wijze getoond waartoe een dergelijke veronachtzaming kan leiden. Ook aan de Noordzeekust zijn kerncentrales zo dicht bij zee en zo laag gelegen bij zeer zwaar stormweer, om maar te zwijgen bij een superstorm met enorme golven, zeer kwetsbaar en niet meer van deze tijd.

Bij een kernramp deelt vooral West-Vlaanderen in de brokken

De kwetsbaarheid van de tweede grootste kerncentrale ter wereld vormt niet enkel een bedreiging voor de nabijgelegen Franse steden Calais en Duinkerke en het departement Nord-Pas-de-Calais, maar ook voor de Belgische kust en bij uitbreiding de provincie West-Vlaanderen en zelfs gans België. De kerncentrale van Gravelines ligt op amper 30 km van de Belgische grensgemeente De Panne. In geval van een kernramp in een of meerdere van de zes kernreactoren of opslagbekkens voor bestraalde kernbrandstof blaast de overheersende westenwind de radioactieve wolk recht naar de Belgische kust, naar West-Vlaanderen en verder.

West-Vlaanderen: wake up!

Macron zit inzake Gravelines met andere plannen dan een paar jaar terug. Hij wil het atoompark vernieuwen op een plek die, moderne reactoren of niet, vol risico’s gaat blijven. Geen woord over wat er met de verouderde en steeds gevaarlijker worden 6 bestaande reactoren gaat gebeuren en op welke termijn. Ze worden met het moment gevaarlijker en hoe koppig de Fransen daar ook over zwijgen, het feit dat die reactoren heel regelmatig stilgelegd worden door allerlei mankementen, toont het gevaar van deze tikkende tijdbom zo vlak bij onze provincie.

De plannen van Macron moeten West-Vlaanderen wakker schudden. Zeker de West-Vlaamse politici en in de eerste plaats die van de Westhoek moet zo snel mogelijk na de Franse presidentsverkiezingen (de eerste ronde ervan is op 10 april a.s.) in gesprek gaan met de Franse overheid, hun grote bezorgdheid uiten en samen met de bevolking in actie komen.

Laat ons de komende generaties ook niet weer opzadelen met een tikkende tijdbom zo dicht bij onze provincie. De situatie rond een aantal kerncentrales in Oekraïne, toont pijnlijk aan dat het ondenkbare soms wel eens heel snel dichtbij kan zijn.