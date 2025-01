Stroomfactuur gezinnen schiet omhoog, prijs stijgt naar hoogste niveau sinds november 2023

De gemiddelde jaarfactuur voor elektriciteit stijgt naar het hoogste niveau sinds november 2023. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de Vlaamse Nutsregulator VREG.

Wie in januari een elektriciteitscontract sloot, komt uit op een geschatte jaarfactuur van gemiddeld 1.305 euro. Het is van november 2023 geleden dat de jaarfactuur voor een gemiddeld verbruik van elektriciteit boven de 1.300 euro gaat. Het gaat om een stijging van precies 100 euro in vergelijking met wie in december een contract afsloot. De stijging was verwacht en is volledig op rekening van hogere nettarieven. Eerder had de VREG al gezegd dat gezinnen veel meer zullen moeten betalen voor elektriciteit.

Energie-eiland aan de kust

De nettarieven stijgen in 2025 met een derde, vooral als gevolg van een forse toename van de transmissienettarieven. Die nemen toe met 80 procent. Dat komt doordat de beheerder van het hoogspanningsnet Elia voor zware miljardeninvesteringen staat, onder meer in de nieuwe hoogspanningslijnen Ventilus en Boucle-du-Hainaut. De kosten voor het energie-eiland dat voor de kust in de Noordzee moet verschijnen, zitten zelfs nog maar deels in de nieuwe tarieven.

Ook hogere rentes op de financiële markten en noodzakelijke investeringen in het distributienet leiden tot de stijging. Bovendien valt de vergoeding weg uit de Vlaamse begroting voor de kosten die de distributienetbeheerders maken voor de opkoop van groenestroomcertificaten.

Gasfactuur daalt

De geschatte jaarfactuur van 1.305 euro is voor alle duidelijkheid de gemiddelde commerciële prijs die een gezin in Vlaanderen betaalt voor een jaarverbruik van 3.500 kilowattuur. Het geldt voor wie in januari een contract afsloot. Maar iedereen – ongeacht het contract – zal in 2025 de hogere nettarieven in de factuur voelen.

Er is ook wat goed nieuws: de gasfactuur daalt. Wie in januari een contract sloot, betaalt op jaarbasis naar schatting 1.660 euro voor een gemiddeld verbruik van 17.000 kWh. Dat is 35 euro minder op jaarbasis dan in december.