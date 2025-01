Energie-eiland aan de kust onder druk: “Peperduur en hindert uitbouw windmolenparken”

Hoogspanningsnetbeheerder Elia is zelf ook bezorgd over de stijgende kost voor het energie-eiland dat hij bouwt voor de kust om nieuwe windmolenparken op zee aan te sluiten. Dat zegt Elia woensdag, nadat Febeliec, de federatie die de industriële verbruikers van elektriciteit en aardgas vertegenwoordigt, opnieuw kritiek had geuit.

Febeliec stelde enkele maanden geleden al de bouw van het energie-eiland in vraag en riep op om minstens geen nieuwe contracten te ondertekenen. De federatie deed dat toen bleek dat de kosten van het Prinses Elisabeth-eiland dreigen op te lopen van de geschatte 2,2 miljard euro tot 7 miljard euro.

Na een nieuwe analyse herhaalde Febeliec woensdag de kritiek in de krant De Tijd en bij de openbare omroep VRT. De federatie hekelde ook specifiek een gelijkstroomkabel die zou worden gebruikt om een derde windmolenpark aan te sluiten, terwijl bij de twee andere nieuwe parken wisselstroom komt. “Als wordt overgeschakeld op goedkopere wisselstroomtechnologie, kan meer dan 2 miljard euro bespaard worden”, aldus Andreas Tirez, energiespecialist van Febeliec.

Elia reageert

Elia zegt in een reactie dat het de bezorgdheid over de oplopende kosten deelt. De netbeheerder gaat ook in op de gelijkstroomkritiek. “De prijsstijgingen die we momenteel zien in Europa voor elektrische apparatuur zijn het grootst voor hoogspanningsinfrastructuur op gelijkstroom (HVDC)”, klinkt het. “Elia neemt zijn verantwoordelijkheid en bekijkt momenteel diverse opties.” Het voegt wel toe dat het afwegen van de voor- en nadelen van de verschillende alternatieven “complexe analyses zijn die heel wat expertise vragen en waarover verdere politieke dialoog nodig zal zijn”.

Elia benadrukt voorts het belang van het eiland voor het aansluiten van windmolenparken – zowel Belgische als van andere landen – op het Belgische elektricteitsnet. De bouw van het kunstmatige energie-eiland gaat intussen wel voort op basis van de al ondertekende contracten.