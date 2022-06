Sneller beslissing over vergunningen voor windturbines door verschuiving van bevoegdheid van Provincie naar Vlaanderen

De provinciebesturen zullen na de zomer niet meer bevoegd zijn om een omgevingsvergunning af te leveren voor windturbineprojecten. Dit zou zorgen voor een tijdswinst van minstens zes maanden bij nieuwe projecten voor hernieuwbare energie.

De Vlaamse regering beslist definitief om alle vergunningsaanvragen voor windturbines groter dan 1.500kW in eerste aanleg te laten behandelen door éénzelfde instantie. Wie vandaag hier een vergunning voor wil aanvragen moet eerst een maandenlange procedure bij de provincie doorlopen. Als die wordt afgekeurd, kan de aanvragen in beroep de procedure opnieuw opstarten bij de Vlaamse overheid, om vervolgens telkens weer bij de Raad voor Vergunningsbetwisting te belanden. Door alle aanvragen onmiddellijk bij het Vlaams niveau te behandelen, wordt minstens 6 maanden tijdswinst geboekt voor de aanvragers en krijgen zij sneller zekerheid.

Beroep aantekenen tegen deze projecten blijft mogelijk via een procedure bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, die intussen ernstig versterkt werd en haar gemiddelde behandelingstermijnen heeft teruggedrongen tot 12 maanden.

Discussies voorkomen

Deze verschuiving zal naast de tijdswinst ook zorgen voor duidelijkheid en eenvormigheid. De aanpassing voorkomt ook discussies over wie bevoegd is als men een bestaand windmolenpark wil uitbreiden. De Vlaamse regering berekent bij elke aanvraag daartoe meteen het het cumulatief effect van alle windmolens op het milieu. De beslissing verduidelijkt en versnelt niet alleen de realisatie van hernieuwbare energieprojecten, die een belangrijke rol spelen in het behalen van de klimaatdoelstellingen, maar maakt ons ook onafhankelijker van fossiele brandstoffen zoals gas.