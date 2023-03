IN KAART Er is hier nog ruimte zat voor zonnepanelen, hoe zit het in jouw gemeente?

Wie groene energie zegt, denkt zonnepanelen. Ook in West-Vlaanderen stijgt de vraag zienderogen, zeker nu duurzaam verbouwen in de lift zit. Onze provincie telt drie zonnepanelen per inwoner, maar dat zouden er eigenlijk een pak meer kunnen zijn. West-Vlaanderen benut haar zonnepotentieel het minst goed: slechts 7,4 procent van het potentiële vermogen wordt bij ons gebruikt.

West-Vlaanderen telt op vandaag 158.823 installaties van zonnepanelen, goed voor 131 per duizend inwoners. Op Limburg na is dat het hoogste cijfer. Antwerpen sluit de rankschikking af met 92 installaties per duizend inwoners, een derde minder dan bij ons. (lees verder onder de grafiek)

De populariteit van zonnepanelen heeft de afgelopen twee decennia hoogtes en laagtes gekend, sterk afhankelijk van de premies die al dan niet werden uitgedeeld. Intussen staat het zowat vast dat je de investering binnen de vijf tot tien jaar hebt terugverdiend.

In 2011 werd er in West-Vlaanderen voor een vermogen van 172 megawatt aan zonnepanelen geïnstalleerd, een record dat we pas in 2020 opnieuw zouden evenaren. Mede door de pandemie kende 2021 een dipje, maar vorig jaar werd dat ruimschoots goedgemaakt door een toename van 121 megawatt in ons provinciaal zonnevermogen.

Nieuwe technologieën

Niet elke installatie bevat echter evenveel panelen. “Vroeger kozen mensen voor het aantal panelen dat zij achtten nodig te hebben voor hun eigen gebruik. Met de nieuwe technologieën is het voordeliger om je dak gewoon vol te leggen en de overbodige stroom te verkopen aan het net via het injectietarief”, aldus West-Vlaams gedeputeerde van Energie Jurgen Vanlerberghe (Vooruit).

Een standaard paneel heeft een gemiddeld vermogen van 298 watt. Met een totaal vermogen van 1.084 megawatt in West-Vlaanderen komt dat neer op 897 watt per inwoner, ofwel ongeveer drie zonnepanelen. Ook dan scoren we nog steeds gemiddeld in Vlaanderen.

Maar kijken we naar ons totale zonnepotentieel, dan zakken we meteen naar de staart van de lijst. In West-Vlaanderen wordt slechts 7,4 procent van het potentiële vermogen op vlak van zonne-energie benut. Lees: er zijn veel meer vrije daken dan er zonnepanelen liggen. Limburg loopt op kop met 12 procent.

Appartementen

Zoomen we in op gemeentelijk niveau, dan zien we geen extreem grote uitschieters. In Ardooie ligt het vermogen per inwoner het hoogst, met 2.178 watt. Gevolgd door Lo-Reninge, Wielsbeke, Veurne en Langemark-Poelkapelle. Het lijkt erop alsof het al dan niet benutten van het zonnepotentieel niet uitgesproken regiogebonden is, op één gebied na: de kust.

De enige zes gemeenten die minder dan twee zonnepanelen per inwoner op hun daken hebben liggen, zijn Knokke-Heist, Blankenberge, De Panne, Nieuwpoort, Oostende en Koksijde. Volgens gedeputeerde Jurgen Vanlerberghe is het niet moeilijk om de reden daarvan te achterhalen: “Eerst en vooral staat het daar vol appartementsblokken, veel vermogen per inwoner kun je daar niet uithalen. Die hebben immers niet allemaal een dak. Daarnaast zijn heel veel woningen aan de kust tweede verblijven. Als mensen al investeren in zonnepanelen, is het logisch dat ze dat in eerste instantie doen voor hun hoofdverblijfplaats.”