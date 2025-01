Bewonersprotest op infomarkt over windturbine in Den Hoorn bij Damme

Tijdens een infomarkt over de plannen voor de installatie van een windturbine , georganiseerd door Eneco, in Den Hoorn bij Moerkerke-Damme klonk heel wat ongenoegen bij de omwonenden. “Met zijn 250 meter hoogte zou dit de hoogste turbine van België zijn. Zo dicht bij een woonkernen is dit onverantwoord”, lieten de actievoerders verstaan.

Woensdagnamiddag- en avond organiseerde energiemaatschappij Eneco in ontmoetingscentrum De Rozen in Den Hoorn, een woonkern bij de Moerkerkse deelgemeente Damme, een infomarkt over hun plannen voor de installatie van een windturbine om elektriciteit op te wekken. De lokale ontwikkeling en voorbereiding van het dossier besteedt Eneco uit aan de firma Invento Energy uit Oostkamp. De molen met een hoogste wiekhoogte van 250 meter hoog zou komen langs de Natiënlaan aan de Leestjesbruggen over het Leopoldlkanaal en Schipdonkkanaal in Den Hoorn en nabij de dorpskernen van Den Hoorn en, aan de andere kant van de Natiënlaan die wordt omgevormd tot autosnelweg A11, de Maldegemeense deelgemeente Middelburg.

De plannen werden in onze krant enkele maanden geleden al aangeklaagd onder aanvoering van Jens Versyck, die vlakbij de locatie waar de molen zou komen medezaakvoerder is van autogarage Stroo én die er ook vlakbij woont. Het huis waar hij met zijn gezin woont bevindt zich op zo’n 280 meter van de beoogde plaats van inplanting. Tijdens de infomarkt lieten medewerkers van de energiemaatschappij een vermogen heeft van 7,5 megawatt die zo groene energie zou voorzien voor het equivalent van 7700 gezinnen. Er werd wel toegegeven dat het daarbij niet gaat om elektriciteit voor lokale gezinnen maar dat de elektriciteit gaat naar waar er elektriciteitsnoden zijn, dus ook voor de industrie.

Geschikte locatie

“De locatie is geschikt want nabij een autosnelweg, een hoogspaningslijn en kanalen”, klonk het bij Eneco, waar ze ook lieten verstaan dat er streng na te leven beperkingen zijn rond het aantal decibels en dat de ‘slagschaduw’ van de wieken maximaal dertig minuten per dag mag bedragen. Indien dit zou overschreden worden, moet de molen stilgelegd worden, zo werd verduidelijkt. Het kon alvast de actievoerders die buiten hadden postgevat met een grote banner op een wagen en flyers niet overtuigen.

“Met zijn 250 meter zou dit de hoogste turbine van België zijn”, laat Jens Versyck verstaan namens het actiecomité. En dit vlakbij de woonkernen van Den Hoorn en Middelburg. “Onze rust zal zeker verstoord zijn en het polderzicht voorgoed verstoord.” De energiemaatschappij diende voor alle duidelijkheid nog geen vergunningsaanvraag in bij de Vlaamse Overheid maar het actiecomité roep toch al op om een petitie te tekenen tegen de komst van de molen en bezwaarschriften in te dienen als de aanvraag er effectief komt.

Stad Damme heeft geen beslissingsbevoegdheid maar zal advies moeten verlenen aan de Vlaamse overheid. “Het punt staat geagendeerd op de gemeenteraad van volgende week donderdag, waar we het dossier zullen bespreken op basis van wat we nu al weten, maar een advies verlenen kunnen we pas doen als er effectief een aanvraag is ingediend”, liet burgemeester Joachim Coens, die ook aanwezig was, verstaan.