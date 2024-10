Protest tegen windmolens nabij Waterpolder in Den Hoorn: “We gaan zeker bezwaar indienen”

Enkele jaren na finaal afgevoerde plannen om windmolens te realiseren in Den Hoorn, wordt een nieuwe poging gedaan. En ook nu is er protest bij buurtbewoners. “Het zou nu maar om één windmolen gaan, maar dan wel een van de ‘nieuwe generatie’ van maar liefst 250 meter hoog”, zegt buurtbewoner Jens Versyck, die op 280 meter van de plek woont. “Dit kunnen wij echt niet aanvaarden.”

Windmolens worden vaak geroemd als uitstekende manier om alternatieve energie op te wekken, maar als het eropaan komt, zijn er maar weinigen die ze graag in hun eigen buurt zien opduiken. Dat is ook het geval in Den Hoorn bij Moerkerke (Damme). De firma Aspiravi deed enkele jaren geleden al pogingen om in Lapscheure, vlakbij de Nederlandse grens, een aantal windmolens op te trekken, maar na negatief advies van de Stad Damme, en protest van omwonenden, werd er geen vergunning toegekend. In 2020 deed zich in Den Hoorn een gelijkaardig scenario voor, met plannen voor wel vijf windmolens die er – na protest en een gebrek aan eigenaren die hun grond wilden verkopen – ook niet doorkwamen. En nu zijn er alweer plannen, in dezelfde buurt.

Invento Energy

“We werden gecontacteerd door iemand van een energiefirma die ons vroeg of hij via ons terrein (autogarage Stroo langs de Natiënlaan, red.) op de naastgelegen grond mocht om er opmetingen te doen”, vertelt Jens Versyck. “De man van firma Invento Energy besefte niet dat ik met mijn gezin vlak achter de autogarage woon en vertelde nogal trots dat er plannen waren voor een windmolen. Die zou komen achter een bosje op een weiland dat eigendom is van een privépersoon. Die persoon zou al toegezegd hebben om de grond tegen een wellicht fikse vergoeding te laten gebruiken voor het plaatsen van de windmolen. Ik liet direct verstaan aan Invento Energy dat ik hier helemaal niet mee akkoord kon gaan. Het gaat dan wel maar om één windmolen, maar die is wel véél groter dan de soort waar er vroeger plannen voor waren. Het gaat om een molen met een wiekhoogte van maar liefst 250 meter. Dat is gigantisch. Aan een aantal buren zou beloofd zijn een groenscherm met bomen te voorzien, maar dat zouden dan toch al héél hoge bomen moeten zijn om enig effect te hebben. Wat wij concreet vrezen? De visuele hinder voor de omgeving, de slagschaduw en de mogelijke geluidshinder. En dan is er natuurlijk ook een waardevermindering van de woningen. Ik heb intussen al buurtbewoners gealarmeerd, een Facebookpagina opgericht en contact opgenomen met het stadsbestuur van Damme. Daar vernam ik dat er een negatief advies zou worden uitgebracht. Als er daadwerkelijk een vergunning wordt aangevraagd, zullen we zeker bezwaarschriften indienen en juridische bijstand inschakelen om onze rechten te vrijwaren.” Ook Gwenny Leliaert sluit zich aan bij het protest. Zij is afkomstig uit Maldegem en kocht recent met haar man een woning in de straat Waterpolder in Den Hoorn, vlakbij de beoogde locatie voor de windmolen. “Uiteraard wisten wij toen nog niet van die plannen. We gaan heel binnenkort verhuizen en zouden daar een grondige verbouwing laten uitvoeren. Dit komt echt wel heel ongelegen”, klinkt het.

Studiefase

Op de jongste gemeenteraad werd het item ter sprake gebracht door gemeenteraadslid Kelly De Sutter (de Damse belangen) die wilde weten hoe het stadsbestuur hier tegenover staat. Schepen van Ruimtelijke Ordening Christophe De Sutter liet verstaan zeker géén voorstander te zijn van een windmolen op deze locatie. Bij de firma Invento Energy is men voorlopig nog karig met commentaar. Naar de buurt toe liet de firma wel al weten dat er nog infosessies zouden komen. “We willen voor alle duidelijkheid benadrukken dat het project zich momenteel nog in de studiefase bevindt, ter voorbereiding van een vergunningsaanvraag”, liet de firma ons weten. “Het is daarom prematuur om dit moment verder over dit project te communiceren.”