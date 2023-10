Emmely (29) vindt droomjob en opent hondentrimsalon: “Eerste hondje kreeg ik als verjaardagscadeau van mijn man”

Emmely De Waele heeft haar droomjob beet. Sinds enkele jaren runt ze haar eigen hondentrimsalon Trimmely in de Abelestraat 16 in Izegem, waar ze ook met haar gezin woont. “Ik bouw een vertrouwensband op met de hondjes die hier komen.”

Trimmely is een van de 100 deelnemers aan de stickeractie van de stad Izegem. “Ik was meteen gewonnen voor deze leuke actie. Het is overigens mijn schoonbroer David Demeyere, die al 20 jaar samen is met mijn zus Jill, die alle foto’s genomen heeft. Zo wist ik al snel van het bestaan van die actie af. Het is leuk om eens te zien wie al die mensen achter de verschillende handelszaken zijn. En ik krijg ook heel wat reacties van mensen die mijn stickertje al in handen hebben gekregen.”

Ben je al van kindsbeen af een hondenliefhebber?

“Mijn ouders Willem De Waele en Marina Blieck zijn gescheiden toen ik nog klein was, maar zowel bij mijn ma als mijn pa waren er honden. Ik ben ook een stuk jonger dan mijn zussen Joyce en Jill, die 13 en 10 jaar ouder zijn. Op mijn 19de kreeg ik mijn eerste hondje. Als verjaardagscadeau van mijn man, met wie ik toen al drie jaar samen was. Hij kent me dus goed, een prachtcadeau. Maar ik heb ook lang te paard gereden en ondertussen hebben we hier ook nog een poes en kippen en vroeger ook konijntjes. We zijn dus echt dierenvrienden.”

Wat deed je besluiten om een hondentrimsalon te beginnen?

“Eerst en vooral wil ik aanstippen dat ik in alles gesteund word door mijn man en mijn familie. Mijn moeder heeft ook nog honden getrimd en moedigde me aan om die stap te zetten. Ik volgde les aan Syntra West in Brugge, genoot extra opleidingen in Oostende en Nederland en school me nog voortdurend bij. Dat moet ook. En onderschat het niet, je moet ook heel wat leren over de dieren. Op de duur denk je dat je een studie voor dierenarts volgt. Je moet alle facetten onder de knie krijgen. Want bij mij komen ze voor meer dan een kapbeurt alleen. We verzorgen de ogen, reinigen de oren, knippen de nagels,…”

“De baasjes kunnen met een gerust hart hun hondje bij mij achter laten”

Hoe vaak komen honden bij jou langs?

“Dat varieert van ras tot ras, van om de vier tot twaalf weken. Ik doe zes tot acht honden per dag, ik zit nu al volgeboekt tot januari. In september kunnen mijn klanten hier een jaarplanning maken. Ik doe enkel kleine tot middelgrote hondjes en ben gespecialiseerd in Pomeranians. Klanten komen daardoor ook van wat verder tot mij, zelfs van buiten de provincie. Thuis ben ik volledig geïnstalleerd. Deze woning werd initieel gebouwd met vooraan een gewoon kapsalon, later deed het dienst als kinderopvang en nu dus als hondentrimsalon. Ik ben hier ook volledig geëquipeerd, het vergt een serieuze investering, vandaar dat sommige collega’s afhaken. Ik heb ook diploma’s op zak, hoewel je dat niet per se nodig hebt om je te vestigen. Maar die scholing vind ik persoonlijk wel erg belangrijk. Mijn diploma’s hangen hier ook uit in de zaak.”

Komen de honden graag bij je langs?

“De meesten wel, ze vinden het aangenaam om vertroeteld te worden. Er zijn ook honden die het gewoon ondergaan. Maar stoute honden bestaan niet, je moet gewoon weten hoe je ermee om moet gaan. De baasjes blijven ook niet als ik aan het werk ben, ik moet met die dieren een band opbouwen. En dat lukt aardig. Omdat ze toch wel meerdere keren per jaar bij mij langs komen, kennen ze mij. En vaak staan ze te kwispelen als ze me zien. Het is net als een kind dat je afzet aan de crèche, je bent als mama dan ook blij dat ze graag gaan. Hier is dat net hetzelfde, de mensen kunnen met een gerust hart hun dier aan mijn toevertrouwen. In mijn salon hangt ook een huiselijke sfeer, er staat een bloemetje, een foto van mijn gezin…”

Je eigen honden zijn allicht je visitekaartje?

“Ze maken al lang deel uit van ons gezin, ze komen ook goed overeen. Zelfs met de poes. Maar het is de kleinste die de baas is. En ik hou ervan om ze in goede conditie te houden. Ze hebben beiden een dubbele vacht, ontwollers noemen we dat in het jargon. Er komt veel kamwerk bij kijken, maar dat is noodzakelijk zodat hun huid kan vrijgemaakt worden. Mensen besteden ook steeds meer aandacht aan de verzorging van hun hond. En regelmatig langskomen heeft het voordeel dat je thuis van een gezelschapshond minder haar in huis hebt. En de verzorging van de dieren gebeurt hier tot in de puntjes. Ze worden gewassen met een speciale shampoo voor elke vachtsoort, maar ze krijgen nadien ook nog een parfum op.”

Je hebt duidelijk je draai gevonden!

“Zeker en vast. We amuseren ons hier met ons gezin. In de buurt wonen heel wat hondeneigenaars, die komen hier allemaal over de vloer. Ik heb mijn wereld gevonden. Ik doe wat ik graag doe en kan ook thuis werken, dat is makkelijk met de kindjes die nu allebei school lopen in Sint-Vincentius in Kachtem. Maar ik kan ook altijd rekenen op de steun en de hulp van mijn familie. Mijn man neemt de boekhouding van Trimmely op zich en doet heel wat huishoudelijke taken. Ik sta er dus niet alleen voor.”