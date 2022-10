Eerste West-Vlaamse fusie tussen sociale woningmaatschappijen in Menen en Wervik

Sociale woningmaatschappijen !mpuls, het SVK en De Leie zijn als eerste in West-Vlaanderen gefusioneerd. Bevoegd minister Matthias Diependaele kwam de fusie persoonlijk bekrachtigen. Hiermee werd het startsignaal gegeven voor een complete herstructurering van de sociale woningmarkt.

82 sociale woonmaatschappijen en 48 sociale verhuurkantoren, zo is de markt in Vlaanderen op dit moment versnipperd. Te veel en te gevarieerd klonk het in een beleidsnota van de Vlaamse overheid, die besloot om het speelveld te gaan vereenvoudigen. Tegen juli 2023 moeten de 130 verschillende maatschappijen tot 42 exemplaren worden herleid, waardoor de term fusie erg frequent wordt gebruikt. “De markt moet eenvoudiger, duidelijker en vooral veel professioneler worden”, verdedigde de minister de beslissing toen.

“Toen de plannen bekend werden gemaakt, hebben we meteen contact genomen met onze collega’s”, klinkt het bij directeur Sonny Ghesquière. “Voor De Leie en het SVK uit Wervik en !mpuls uit Menen werd het dan ook snel duidelijk dat we beide eenheden konden laten samenvloeien in 1 maatschappij. In februari 2022 zaten we voor het eerst samen en hoewel er heel wat onduidelijkheden waren en we zelfs konden spreken van argwaan, konden alle plooien worden gladgestreken.”

“We beschikken in totaal over 2600 wooneenheden en we moesten er ons dan ook van vergewissen dat onze huurders op onze steun konden blijven rekenen. Eenmaal de grote lijnen duidelijk waren, stond niets de fusie nog in de weg en konden we ook meteen beginnen met het renoveren van onze nieuwe kantoren.”

Er werd gekozen om verder te gaan onder de naam !mpuls Menen-Wervik en ook een nieuw logo werd naar voren geschoven. “Ook daar kozen we voor het combineren van de herkenbare elementen”, vult de directeur nog aan. “De naam !mpuls werd behouden en dat hebben we gecombineerd met het huisje dat eveneens terug te vinden was in het logo van De Leie.”

!mpuls Menen-Wervik werd op die manier meteen de eerste, gefusioneerde woningmaatschappij van West-Vlaanderen. De erkenning werd vrijdag door de minister persoonlijk ondertekend, in het bijzijn van de burgemeesters en schepenen.

