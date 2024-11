Dolfinarium moet uiterlijk in 2037 definitief sluiten: “Een einde aan dolfijnen in gevangenschap houden”

De kogel is door de kerk: Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) heeft besloten dat het dolfinarium van Boudewijn Seapark in Brugge ten laatste op 1 januari 2037 de deuren moet sluiten. “Gedaan met dolfijnen in gevangenschap die verplicht kunstjes moeten opvoeren”, klinkt het scherp.

De discussie over de toekomst van het dolfinarium was lang en complex. Voor het eerst schept minister Ben Weyts duidelijkheid: tegen uiterlijk 2037 moet de laatste dolfijn vrijgelaten zijn. Eerder had Weyts in zijn Codex Dierenwelzijn Boudewijn Seapark al extra maatregelen opgelegd om het welzijn van de dolfijnen te verbeteren. Zo moet er tegen 2027 een buitenbassin gebouwd zijn. Na tien jaar zou die afgeschreven zijn, vandaar de deadline om in 2037 voorgoed te deuren te moeten sluiten. “De uitbaters kunnen natuurlijk ook beslissen om dat vroeger te doen”, klinkt het in een persbericht van het kabinet van Dierenwelzijn. “Ik besef dat het dolfinarium een bedrijf is dat winst maakt, maar in Vlaanderen durven we dierenwelzijn boven economisch belang te plaatsen.”

Na 1 januari 2037 zullen dolfijnen enkel in gespecialiseerde opvangcentra mogen verblijven, met als enig doel om te herstellen van een kwetsuur of ziekte om daarna terug vrijgelaten te worden in hun natuurlijke habitat.

Niet meer van deze tijd

Dierenrechtenorganisatie GAIA is – zoals verwacht – ontzettend blij met deze beslissing. “Dit is alweer een historisch moment voor alle dierenrechtenactivisten. Het einde van de gevangenschap in België van deze gevoelige, intelligente zeezoogdieren is niet alleen een belangrijke stap vooruit voor het dierenwelzijn, maar ook een krachtig signaal aan de samenleving: dolfijnen voor ons vermaak opsluiten in een kleine bak die men een bassin noemt, doet die dieren onrecht aan, voldoet niet aan gun gedragsnoden noch behoeften en is niet meer van deze tijd. Dolfinaria moeten dit beseffen,” zegt Michel Vandenbosch, voorzitter van GAIA.