Minister Ben Weyt draalt met zijn uitdoofscenario voor Brugs dolfinarium

Het Boudewijn Seapark in Brugge viert deze maand zijn zestigste verjaardag. Het feest wordt overschaduwd door de dierenrechtencodex én het uitdoofscenario voor het dolfinarium dat Vlaams minister Ben Weyts al in 2019 aankondigde. “Die jarenlange onzekerheid zorgt voor frustratie. Niet alleen bij dierenrechtenactivisten, maar ook bij Aspro Ocio”, zegt Vivesdocent leisuremanagement Erwin Taets.

Wie het Boudewijn Seapark zegt, denkt aan het dolfinarium. Het is al decennialang – sinds de opening in 1972 – belangrijk voor het imago van het Brugse pretpark. Indertijd had ons land vijf dolfinaria, nu is Brugge zelfs de enige plek in België waar nog dolfijnenshows te zien zijn. In Brussel en Wallonië geldt sinds 2018 een verbod op het houden van dolfijnen.

Blackfish

Sinds de ophefmakende documentaire ‘Blackfish’ worden zeezoogdieren in gevangenschap wereldwijd met scheve ogen bekeken. Vlaams minister Ben Weyts (N-VA) kondigde in 2019 tijdens een uitzending van De Zevende Dag aan dat hij de dolfinaria wil laten uitdoven.

Sindsdien is het echter muisstil op het Vlaams kabinet van Dierenwelzijn. Toen de bekende Britse biologe Jane Goodall hem eind 2022 in een videoboodschap aansprak, werden er parlementaire vragen gesteld. Waarop de Vlaamse minister voor Dierenwelzijn in maart beloofde om tegen de zomer zijn huiswerk klaar te hebben.

Gaia

Om de druk hoog te houden, voeren dierenrechtenorganisaties Gaia en Bite Back met de regelmaat van de klok actie tegen het Brugse dolfinarium. “Dolfijnen horen niet in gevangenschap. Ze kunnen zich onvoldoende op natuurlijke wijze ontplooien in een veredelde betonnen bak. Dit is geen dierenwelzijn”, verwoordt Gaia-woordvoerder Michel Vandenbosch het.

“Wij wachten vol ongeduld op een beslissing van de Vlaamse minister van Dierenwelzijn Ben Weyts. Hij schrijft een dierenrechtencodex – een arsenaal aan wettelijke maatregelen -, die hij eind deze maand of begin juli wil voorleggen aan de regering en nadien aan het Vlaams parlement.”

“Ben Weyts heeft dat al jaren geleden aangekondigd, maar hij draalt met zijn beslissing.” Ook Brugs schepen voor Dierenwelzijn Matthijs Goderis wacht af. “Minister van Dierenwelzijn Ben Weyts pleitte in 2019 al voor een uitdoofscenario. Waar wacht hij op?”

Rapport

Hoe de minister het uitdoofbeleid ziet, is onbekend. De minister houdt nog steeds de lippen stijf op elkaar. “De minister heeft een scenario voor ogen, dat momenteel wordt afgetoetst bij verschillende partners. We gaan op dit moment geen publieke uitspraken doen, om toekomstige gesprekken niet te bemoeilijken”, klinkt het bij zijn kabinet.

Ook Boudewijn Seapark weet nog niet waar het aan toe zal zijn. Woordvoerder Geertrui Quaghebeur: “We hebben wel al het rapport kunnen lezen dat een onafhankelijke gedragsbioloog in opdracht van de dienst Dierenwelzijn opgesteld heeft. “

“In het document worden verschillende scenario’s besproken en de mogelijke gevolgen op het dierenwelzijn van de huidige groep dolfijnen. Eén optie is een uitdoofscenario, een andere het uitzetten van de dieren naar een zee-opvangcentrum. Het rapport met alle conclusies is in maart 2022 aangeboden aan het kabinet van minister Weyts.”

Virtual reality

Hoe dan ook luidt de vraag: heeft het 60-jarige Boudewijn Seapark een toekomst met een uitdoofscenario? Ja, zegt iedereen. Michel Vandenbosch: “De sluiting van het dolfinarium hoeft zeker niet het einde van het Boudewijn Seapark te betekenen.”

“De Spaanse groep Aspro Ocio, de eigenaar van het pretpark, kan gerust de site van het dolfinarium een andere bestemming geven. Waarom de toeschouwers geen unieke beleving geven met moderne technische middelen zoals virtual reality? Geef hen een spectaculaire inkijk in een wereld onder water, toon hoe dolfijnen zich gedragen in de oceanen, hun natuurlijke omgeving.”

Nog dertig jaar?

Ook Erwin Taets, docent leisuremanagement aan Hogeschool VIVES, gelooft niet dat een uitdoofscenario voor het dolfinarium rampzalig zou zijn voor het Boudewijn Seapark. “Dé grote vraag is wat het uitdoofbeleid zal inhouden. Betekent het enkel dat er niet meer mag gekweekt worden en dat er geen nieuwe dolfijnen meer gevangen mogen worden?”

Erwin Taets.

“De oudste dolfijn in het Boudewijn Seapark is amper tien jaar oud, terwijl dolfijnen in gevangenschap 40 à 50 jaar kunnen worden. Dan kan Aspro Ocio het Brugse dolfinarium nog 30 jaar openhouden. Er is binnen de Europese Unie vrij verkeer van dieren. In Spanje is de kweek van dolfijnen nog toegelaten, bijgevolg kan Aspro Ocio, dat meerdere bassins in haar moederland bezit, makkelijk nieuwe dolfijnen naar Brugge transporteren…”

“Zelfs als het beleid strenger wordt en Aspro Ocio verplicht wordt om over enkele jaren al haar dolfijnen naar zee-opvangcentra te brengen, is dat geen drama voor deze Spaanse groep. Het is de onzekerheid – de pauzeknop die Ben Weyts nu al jarenlang ingedrukt houdt – die voor frustratie zorgt. Niet alleen bij dierenrechtenactivisten, maar ook bij Aspro Ocio.”

“De groep investeert al vijf jaar bijna niet meer in het Boudewijn Seapark wegens die onzekere toekomst. Naar verluidt wil de groep op termijn 15 à 20 miljoen euro in het park pompen. Ofwel in een breder bad voor het dolfinarium, ofwel in de herinrichting van het pretpark. Met de zeeleeuwen- en zeehondenshows en Bobo’s Indoor – Bobo is een walrus – doet het Boudewijn Seapark als pretpark dicht bij de zee zijn naam geen oneer aan. De grote binnenspeeltuin blijft populair bij gezinnen met jonge kinderen en het heeft een vast doelpubliek.”

1 miljoen euro winst

Het Brugse pretpark doet het momenteel financieel goed. Volgens woordvoerder Geertrui Quaghebeur kreeg het Boudewijn Seapark vorig jaar 280.000 bezoekers over de vloer, wat resulteerde in een omzet van 5,8 miljoen euro. Dat is amper 6 procent minder dan in het topjaar 2019.

Erwin Taets: “Boudewijn Seapark boekte vorig jaar ook 1 miljoen euro winst. Met 25 vaste personeelsleden, in het seizoen aangevuld met 50 jobstudenten, is het een economische kracht. Bovendien is de groep Aspro Ocio een gezonde vrijetijdsketen.”

“Het Boudewijn Seapark is een van de zes grote attractieparken in ons land. Qua publiek zit het ongeveer op dezelfde hoogte als Plopsaland Indoor in Hasselt. Vorig jaar telde het meer dan een kwart miljoen bezoekers, maar begin 2022 golden nog enkele coronabeperkingen in Bobo’s Indoor. In feite moet je de cijfers voor corona als maatstaf hanteren. In 2019 zat het Boudewijn Seapark aan 350.000 bezoekers.”

Erfpacht

Financieel dus geen problemen, en ook over de locatie moet het Boudewijn Seapark zich geen zorgen maken. Het heeft nog tot 31 december 2061 de stadsgronden in erfpacht. Volgens financiënschepen Mercedes Van Volcem betaalde het pretpark vorig jaar een erfpachtvergoeding van 217.462,33 euro en zijn er geen betalingsachterstallen.

Geruchten als zou het Boudewijn Seapark plaatsmaken voor woningbouw, worden overal weggewuifd. Een herbestemming van pretpark naar gemeenschapsvoorzieningen – zoals (water)recrea- tie, sport, ontspanning en groen – kan volgens urbanisatieschepen Franky Demon in principe wel binnen het bestaande RUP Koning Albert I-laan.