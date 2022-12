Dan toch geen nieuwe Delhaize in Lichtervelde? Provincie buigt zich over beroep

Komt er dan toch geen nieuwe supermarkt van Delhaize in Lichtervelde? De plannen lopen alleszins vertraging op, want er werd beroep aangetekend tegen de vergunning die het gemeentebestuur afleverde. Nu moet de deputatie van Provincie zich er over buigen.

Supermarktketen Delhaize wilde, na het sluiten van de Proxy Delhaize in de Surmontstraat, een nieuw warenhuis van 1.000 vierkante meter openen in de Weststraat. Woordvoerder Roel Dekelver bevestigde eerder al dat het de ambitie was de winkel begin 2023 te openen.

De plannen hadden aanvankelijk de wind in de zeilen, want het gemeentebestuur kende een vergunning toe. “Sowieso is er in Lichtervelde zeker plaats voor drie supermarkten. Als er naast de bestaande Lidl en Spar ook weer een Delhaize komt, dan is er voor elk wat wils. Bijkomend voordeel is dat het mooie gebouw dat ze er willen neerpoten een opwaardering van de buurt betekent”, zei schepen van lokale economie Els Kindt (CD&V).

Beslissing in februari

Maar dat was buiten een derde partij gerekend. Er werd beroep aangetekend tegen de vergunning, bevestigt woordvoerder Roel Dekelver van Delhaize. Na een hoorzitting moet de deputatie van de Provincie beslissen over het al dan niet toekennen van een vergunning. De beslissing valt volgens schepen Els Kindt wellicht in februari.

De supermarktketen blijft alvast optimistisch. “We blijven positief over het verdere verloop en hebben dus nog altijd de intentie om een nieuwe winkel te openen in Lichtervelde”, aldus Roel Dekelver.