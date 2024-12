“Dagen met 200 pakketten zijn geen uitzondering”: in het spoor van pakjesbezorger Jennifer (27) tijdens de drukste weken van het jaar

De weken voor Kerstmis en Nieuwjaar surfen we ons te pletter op het wereldwijde web, met slechts één doel voor ogen: het perfecte geschenk voor onze teerbeminde kroost, (groot)ouders of partner opa te scoren. De koerierbedrijven mogen zich dezer dagen dubbel plooien en zien het aantal te leveren pakjes als een komeet de hoogte in schieten. Maar hoe wérkt dat systeem eigenlijk? Wij nestelden ons in het spoor van een pakjesbezorger. “Mijn bestelwagen vullen, dat is net Tetris in het groot spelen.”

Een grauwe maandagochtend in de Léon Bekaertlaan in Aalter. In het depot van koerierdienst DPD – dat van hieruit en Kortrijk heel West-Vlaanderen covert – gonst het al sinds kort na middernacht van de bedrijvigheid. Tijdens een gemiddelde dag zoeven er zo’n 13.000 pakjes door het 6.500 vierkante meter grote magazijn, in Kortrijk wordt nog eens iets meer dan de helft van dat imposante aantal verwerkt.

“Maar nu is het alle hens aan dek”, geeft depotmanager Tom Schoonjans toe, terwijl hij ons tussen de wirwar aan lopende banden richting bestelwagens gidst. “We bevinden ons nu pal in de piekperiode. Die is een week voor Black Friday gestart en pas op het einde van de koopjesperiode in januari zal het weer wat kalmer worden. En elk jaar gaat het er net iets heviger aan toe. Het is amper te geloven hoeveel pakketjes we hier verwerken.”

De Vlaming heeft misschien een baksteen in de maag, maar daar ligt stilaan een pakje naast. Jong, oud, stedeling of plattelander: we shoppen collectief online dat het een lieve lust is. En dat merken ze aan den lijve bij pakjesbezorgers zoals DPD er een is.

“Onze mensen ter plekke starten normaal iets voor 1 uur ’s nachts met de voorbereiding. Alle pakketjes sorteren en die per bestelwagen klaarzetten. Nu beginnen we er een klein uurtje vroeger aan. Geen overbodige luxe, want tegen ten laatste 9 uur moeten al onze koeriers de baan op zijn.” Vanuit Aalter vertrekken 41 busjes richting West-Vlaanderen, de Kortrijkse collega’s sturen er nog eens 36 uit.

Hoe drukker, hoe liever

Onder hen ook koerier Jennifer Lambert (27). Al bijna zeven jaar is ze bij GHL Logistics uit Oostende, een onderaannemer van DPD, aan de slag. De jaren voordien verdedigde ze de kleuren van twee concullega’s. Zelf woont ze in de Diksmuidse deelgemeente Beerst en daar heeft ze ook haar vaste route. “Ik ben verantwoordelijk voor groot-Diksmuide en neem er af en toe ook Lo-Reninge bij”, legt ze tussen het pakketjes stapelen door uit. “Mijn bestelwagen vullen, dat is trouwens net Tetris in het groot spelen. Elk pakje scan ik en geef ik een strategische plek in mijn camionette.”

Overal waar ze arriveert, wordt ‘Jenni van DPD’ met de glimlach begroet. © Kurt Desplenter Foto Kurt

“Ik maak er elke dag opnieuw een punt van om een zo efficiënt mogelijk route uit te stippelen. Wanneer ik om 7 uur ’s ochtends in Aalter aankom, ligt die al netjes voor me klaar, maar meestal voer ik zelf nog enkele veranderingen door. Ik ken mijn regio intussen door en door en weet perfect hoe ik alle haltes op elkaar kan laten aansluiten.”

Dat zijn er vandaag 80, goed voor 116 pakjes. “Een relatief kalme dag”, glimlacht Jennifer. “Voor mij geldt: hoe drukker, hoe liever ik het heb. Ik krijg stress wanneer ik te weinig om handen heb. Daarom geniet ik ook zo van deze periode. Net voor Kerstmis zijn dagen met 170 tot 200 pakketten geen uitzondering.”

‘Jenni van DPD’

We zijn klaar voor vertrek. Nog een warme chocolademelk om de eerste kilometers te overbruggen en Jenni van DPD schiet zich de E40 op, vizier op de Westhoek. “Veel mensen noemen me zo”, grinnikt ze. “Mijn familienaam is naar de achtergrond verdwenen. Diksmuide is groot in oppervlakte, maar na zeven jaar on the job heb ik een goeie band met mijn vaste klanten. Ik zie elke week heel veel dezelfde gezichten. Dat valt wel op: de afgelopen jaren zijn steeds meer mensen fervente online shoppers geworden.”

“Ik ben nu ‘Jenni van DPD’, mijn familienaam is naar de achtergrond verdwenen”

Ook het aantal gemaalde kilometers zag Jennifer jaar na jaar de hoogte in schieten. “Ik doe er nu 100.000 per jaar. Ik heb sinds een tweetal weken een nieuwe bestelwagen en zit nu al aan 3.000 kilometer. Heel veel mensen zouden daarop vloeken, ik geniet ervan. Je kan me geen groter plezier doen dan me op de baan te sturen. Misschien daarom dat ik deze job zo graag doe?”

© Kurt Desplenter

Jennifer vertelt het met pretoogjes. “Muziekske op en gáán. Ik ben fan van hardstyle. Met een goeie beat vliegen de uren voorbij.” En die zijn talrijk, want haar werkdag zal er pas rond 16 uur opzitten. “Een trucje om scherp te blijven? Dat heb ik niet nodig. Wanneer ik effectief aan mijn ronde bezig ben, moet ik constant in en uit mijn bestelwagen springen. ’s Avonds moet ik niet meer naar de fitness.”

Volledige keuken

We komen aan bij onze eerste arrêt van de dag: Wijnhuis Nicolaus in het centrum van Leke. “Een van mijn twee parcel shops (pakjespunten, red.) op mijn route. Met de zaakvoerder heb ik een goeie band. We slaan altijd een klein babbeltje. Een simpele hoe is ‘t? Druk, zeker? Meer hoeft dat niet te zijn.”

Dat blijkt ook wanneer Jennifer er haar pakjes afgeeft. “’t Is een goedje, zulle”, krijgen we te horen. “Zonder Jennifer geen pakjes in Diksmuide.” Een uitspraak die licht blozende wangen uitlokt, zowaar. “Ik heb met veel mensen een vertrouwensband. Bij ouderen breng ik pakjes zelfs tot in de keuken of woonkamer, zeker wanneer ze wat zwaarder zijn.”

“En soms nodigen ze me uit voor een teugsje. Heel af en toe, als mijn schema het toelaat, neem ik dan even pauze. En las ik een plaspauze in. In januari krijg ik op bepaalde plekken zelfs een nieuwjaarscadeautje. Chocolade, een lekker flesje of gewoon een wenskaart. Mooi, toch?”

Iedereen is tevreden over Jennifer: “Zonder haar geen pakjes in Diksmuide.” © Kurt Desplenter Foto Kurt

Jennifer heeft als koerier haar absolute droomjob beet, vertrouwt ze ons toe. Maar zijn er dan echt geen nadelen aan verbonden? “Toch wel, hoor. Het sleuren met loodzware dozen kan wel eens doorwegen. Letterlijk. Heel veel mensen bestellen huisdierenvoeding in bulk. Pakketten van meer dan 25 kilo vormen dan geen uitzondering. Eigenlijk moet ik zowat alles leveren. Veel auto-onderdelen, bijvoorbeeld. En in deze periode heb ik vrijwel altijd ook een lading wijn aan boord. Tijdens de zomermaanden vormen zwembaden en trampolines dan weer vaste prik. En ooit heb ik eens een volledige keuken moeten leveren. Twintig dozen, verdeeld over drie dagen. Ik heb die mens veel puzzelplezier gewenst.”

Op naar Kaaskerke

De stops volgen elkaar in sneltempo op, maar in een woonwijk staat Jennifer voor een gesloten deur. “Geen probleem, ik weet dat ik bij de buren mag aankloppen.” De buurvrouw begroet Jennifer en opent de garage. Pakje onder de poort schuiven en hop, we zijn opnieuw weg. “Het is mooi om te zien dat buurten zo goed aan elkaar hangen”, zegt ze. “Maar het omgekeerde geldt ook. Ik verbaas me er nog altijd over hoeveel buren elkaar gewoon niet kennen.”

“Het is toch een fantastisch gevoel te weten dat ons werk straks voor blije gezichten rond de kerstboom zal zorgen?”

We rijden verder en bellen aan bij enkele bedrijven op ambachtelijke zones, maken nog tal van stops bij mensen thuis en overhandigen het allerlaatste pakje van de dag uiteindelijk bij een bedrijf in Kaaskerke, of all places. Wat opvalt: letterlijk iedereen begroet Jennifer met een glimlach. “Ik kom ook met goed nieuws, hé. Zeker nu, want we leveren heel veel geschenkjes voor onder de kerstboom.”

Ook bij heel wat bedrijven komt Jennifer dagelijks over de vloer. © Kurt Desplenter

Dat we met de échte Kerstman – of -vrouw – op pad zijn, opperen we. “Daar zit wel iets in”, straalt Jennifer. “Neem ons weg en deze sector bestaat gewoon niet. Online shoppen, het is niet meer weg te denken. Trouwens, het is toch een fantastisch gevoel te weten dat je werk straks voor blije gezichten zal zorgen? Daar haal ik heel veel voldoening uit.”

Retourpakketjes

Haar route voor vandaag zit volledig achter de kiezen, maar de dag is nog niet voorbij. Eerst nog een korte rit naar het depot van GHL Logistics in Oostende, waar Jennifer de retourpakketjes kan afleveren. “In de parcel shops leveren we heel veel dozen, maar we mogen er ook een pak weer meenemen. Als er dan toch één minpunt aan het hele online shopgegeven is, laat het dan dit zijn. Mensen winkelen soms te onbezonnen, laten de items thuis leveren en sturen ze gewoon terug. Daar moeten we collectief bewuster mee omgaan.”

© Kurt Desplenter

En koopt Jennifer ook zelf op het wereldwijde web? “Natuurlijk”, lacht ze. “En dan laat ik die vaneigens via DPD leveren. Mijn eigen pakjes leg ik met evenveel liefde in mijn bestelwagen, naast alle andere waarmee ik aan het tetrissen sla.”

En hop, weg is ze, klaar om er morgenochtend wederom in te vliegen en half Diksmuide van de online bestelde waren te voorzien. De slee van de Kerstman, dat is een hagelwitte camionette vol kartonnen dozen. Enkel het inpakpapier moet u nog zelf klaarleggen. Of in een webshop aanschaffen.

Niet alleen de standaard-pakjes worden door Jennifer Lambert feilloos afgeleverd. © Kurt Desplenter

Jennifer Lambert en Tom Schoonjans, manager van het DPD-depot in Aalter. © Kurt Desplenter