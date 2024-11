“Pakjes hebben ons leven helemaal overgenomen”: drukke tijden voor uitbaters van afhaalpunten

Niet alleen de pieten van Sinterklaas en de elfjes van de Kerstman draaien dezer dagen overuren, maar ook de uitbaters van afhaalpunten voor pakjes. Met ook nog eens Black Friday in aantocht, is dit voor hen de drukste periode van het jaar. In die mate dat ze zelfs dromen van pakjes…

Veerle, Jelle en Eddy uit Oostende: “Op vakantie dromen we van scannen en sorteren”

Veerle Delboo (56) en Eddy Doyen (59) baten al sinds 1988 dagbladhandel Veerle & Eddy in de Oostendse wijk Westerkwartier uit. Maar dat ze dagelijks hónderden pakjes gingen verwerken, hadden ze toen nooit durven denken. “23 jaar geleden begonnen we met het verwerken van pakjes van Kiala. Gaandeweg kwamen er alsmaar meer pakjesbedrijven bij en nu zitten we aan acht koerierdiensten die hier hun pakjes laten verwerken. Allemaal laten ze hun transporten apart komen, soms twee keer per dag”, vertelt het sympathieke koppel.

Veerle Delboo en Eddy Doyen, hier met zoon Jelle, baten al sinds 1988 dagbladhandel Veerle & Eddy in de Oostendse wijk Westerkwartier uit. © TVA

Op hun toonbank zien we ook zeven verschillende scantoestellen liggen. “Ja, elke koerierdienst heeft z’n eigen scanner. Je moet dus goed kijken welke je moet gebruiken. Onze dagbladhandel opent om 7 uur, maar wij zijn twee uur daarvoor al bezig met het scannen van pakjes. Over de middag sluiten we twee uur, van 12 tot 14 uur. Van die twee uur gebruiken we tien minuten om te eten, daarna gaan we meteen weer aan het scannen. De laatste pakjeslevering is zo rond 21 uur en zijn we tot 23 uur aan het scannen. Leveringen komen aan en wij gaan aan het sorteren, nummeren en scannen.”

Veerle en Eddy krijgen ook hulp van onze zoon Jelle (22). “Pakketjes hebben ons leven overgenomen. Zelfs als we op vakantie gaan, dromen we over scannen en sorteren. Alles moet ook een plekje krijgen. Soms moeten we de pakjes in onze living leggen. Hoeveel we er dagelijks verwerken? Och, we ontvangen via de koeriers toch 500 stuks per dag – groot en klein –, maar dan zijn er ook nog eens honderden die via de mensen zelf binnenkomen. Dit werk kan je niet alleen. Ooit willen we de zaak aan Jelle overlaten, maar dan zal er toch iemand bij moeten komen om dit allemaal te bolwerken.” (TVA)

Wout uit Ingelmunster: “Ik verwerk meer dan 300 pakjes per dag”

Wout Uyttenhove (20) staat sinds anderhalf jaar aan het roer van Dagbladhandel Flibberke in Ingelmunster. In de schaduw van de Sint-Amanduskerk is het een komen en gaan van klanten die er pakjes komen afhalen en retourneren. “Toen ik hier van start ging, schoven er hoop en al een twintigtal per dag over de toonbank”, zegt Wout. “Nu loopt dat makkelijk op tot 150, maar de absolute piekperiode is nog maar net gestart. Van Black Friday tot eind februari is het op pakjesvlak razend druk, met meer dan driehonderd stuks per dag. Op jaarbasis passeren er zo meer dan 45.000 pakketjes de revue.”

Wout Uyttenhove staat aan het roer van Dagbladhandel Flibberke in Ingelmunster. © Frank Meurisse Frank Meurisse

Bij Wout leveren zeven verschillende pakjesdiensten van DPD over DHL tot onder andere ook bpost en PostNL. “De pakjes zijn een echte steunpilaar van mijn zaak. Op een gemiddelde dag spendeer ik er een derde van mijn tijd aan, de komende maanden zal dat zelfs oplopen tot meer dan de helft. Het is echt geëxplodeerd. Ik heb zelfs een eigen sorteersysteem op poten gezet, zodat niemand lang moet wachten. Service is alles, hé”, knipoogt hij. “Ik ben ook elke werkdag van 6 tot 18.30 uur open. Daardoor kunnen mensen hier vrijwel altijd terecht.”

De vele pakjes zorgen ook voor heel wat extra volk dat in het Flibberke over de vloer komt. “Ik schat dat een vijfde van de pakjesmensen hier iets extra’s koopt. Een blikje frisdrank, kauwgum, krant of tijdschrift, een pakje sigaretten…” (PVH)

Stijn en Lies uit Diksmuide: “Ideaal om nieuwe klanten te lokken”

Stijn Decapmaker (35) en zijn vrouw Lies Melis (33) baten in Beerst bij Diksmuide hoevewinkel De Kasteelhoeve uit. Naast groenten en fruit en lokale streekproducten kan je er ook terecht voor pakketjes. “Mijn ouders hebben de winkel tien jaar opengehouden en sinds oktober hebben Lies en ik het overgenomen”, zegt Stijn. “We hebben de winkel een make-over gegeven en bieden nog altijd alle mogelijke pakketjesdiensten aan. Ik schat dat we daar toch zo’n twee uur per dag mee bezig zijn. Momenteel is het bijzonder druk, met Black Friday en de eindejaarsperiode die eraan komt. Het piekmoment is tussen vier en zes uur ‘s avonds, wanneer de mensen van hun werk komen. Dan is het hier soms aanschuiven”, klinkt het.

Stijn Decapmaker en zijn vrouw Lies Melis baten in Beerst bij Diksmuide hoevewinkel De Kasteelhoeve uit. Naast groenten en fruit en lokale streekproducten kan je er ook terecht voor pakketjes. © Kurt Desplenter Foto Kurt

Net dat aanschuiven is een troef. “Dan kijken de klanten eens rond en beslissen ze soms om nog iets anders mee te pikken. Dat maakt die pakketjes zo interessant: je lokt er nieuw volk mee naar de winkel en dat volk ontdekt dan wat er allemaal in de rekken ligt”, zegt Stijn. En als dat de klanten nog niet kan overtuigen, doen dochtertjes Nore (6), Nine (4) en zoontje Medard (2) dat wel. “De kindjes zijn vaak in de winkel en verwelkomen de klanten. Jong geleerd is, oud gedaan”, knipoogt Lies. (LK)