Burgemeester Diksmuide sprak op congres in Valencia naast Nobelprijswinnaar: “Over lokale besturen in coronacrisis”

Burgemeester van Diksmuide, Lies Laridon (CD&V) was afgelopen week te gast in Valencia op het 33ste internationale congres van CIRIEC. Ze sprak er onder andere over hoe sterk de gemeenten en steden in België de coronacrisis en vooral ook de vaccinatie hebben aangepakt. De Amerikaan Paul Krugman, die in 2008 de Nobelprijs Economie won, was er ook te gast.

Van 13 tot 15 juni vond in Valencia het 33ste congres van CIRIEC plaats, dat om de twee jaar plaatsvindt. Alles stond in het teken van de nieuwe kansen en uitdagingen, die de coronacrisis met zich meebracht. Op de tweede dag van het congres kwam ook de burgemeester van Diksmuide, Lies Laridon (CD&V) aan woord. Dat deelde ze op haar Twitteraccount.



Belang lokale besturen

Burgemeester Laridon is lid van de raad van bestuur van het Ciriec-onderzoeksinstituut verbonden aan de universiteit van Luik en werd uitgenodigd om op het congres te spreken over de lokale besturen in de coronacrisis. “We hebben stilgestaan bij hoe we alles aangepakt en wat we daaruit geleerd hebben. Het ging onder andere over de hele organisatie van de vaccinatie. De Vlaamse overheid voorzag de financiële steun en de vaccins. Maar de gemeenten en steden hebben zelf alles concreet georganiseerd, van locatie, naar afspraken, tot vrijwilligers en zelfs het vervoer naar de centra.”

De lokale besturen hebben zich tijdens de afgelopen twee jaar sterk ingezet voor de bevolking. “Wij hebben in het begin ook nog mondmaskers rondgedragen bij alle inwoners van onze stad met busjes en vrijwilligers. Maar op sociaal vlak hebben wij ons ook ingezet om alle alleenstaande of alleenwonende inwoners tijdens de lockdowns op te bellen en te vragen hoe het met hen ging”, gaat Laridon verder.

“Mensen tonen veel appreciatie voor alle initiatieven van de lokale besturen”

“Dan heb je ook nog het derde aspect; de financiële kant. Tijdens het hoogtepunt van de coronacrisis hebben we met het lokale bestuur van Diksmuide de belastingen verlaagd. Maar we hebben ook de lokale consumptiecheques gemaakt. Daarmee motiveren we de mensen om opnieuw te kopen bij de lokale handelaars. En voor de inwoners hebben we ook allerlei vrijetijdsactiviteiten georganiseerd, zoals coronawandelingen en kleine evenementen, waar mensen opnieuw bij elkaar konden zijn.

Belangrijke lessen geleerd

De afgelopen twee jaar waren een grote beproeving. “Het was zeker geen leuke tijd. Maar we hebben veel geleerd, bijvoorbeeld dat kleinschalige evenementen dicht bij huis een hit waren of dat de zorg om de lokale handelaars sterk leeft. Maar ook dat mensen gezondheidszorg dichtbij belangrijk vinden. In Diksmuide werken we samen met het Jan Ypermanziekenhuis om in het oude zwembad een nierdialyse centrum te voorzien. Zo kunnen nierpatiënten dichtbij verzorgd worden.”

Volgens burgemeester Laridon mag het belang van de lokale besturen niet onderschat worden. “Wij zijn niet alleen maar de uitvoerders van het nationale beleid, die alles volgens hun regels moet uitstippelen. Maar ze moeten ons in Brussel beschouwen als volwaardige partners om mee samen te werken aan het beleid.”

Nieuwe uitdagingen

Op het congres ging het niet alleen over de coronacrisis, maar ook over de nieuwe uitdagingen voor de overheden. “Tegenwoordig wordt het voor iedereen duidelijk hoe belangrijk energie en een goede bevoorrading ervan is. Want je hebt elektriciteit nodig voor alles, een black-out zou rampzalig zijn.

Maar Paul Krugman heeft het ook gehad over meer aandacht voor het klimaat. Hij vertelde dat de middenklasse hierin een grote rol zal spelen. Want de politiek zal het niet alleen kunnen en moet de mensen daarom goed informeren en sensibiliseren”, besluit Laridon.