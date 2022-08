Bruggeling Johan Vandendriessche geeft bechermde panden een nieuwe bestemming: “Mijn passie overstijgt het winstbejag”

“Waarvan ik nu nog droom? Een nieuwe bestemming geven aan het Brusselse Justitiepaleis of aan de Brugse Sint-Walburgakerk”, glimlacht Johan Vandendriessche van VDD Project Development uit Brugge. Hij herbestemt waardevolle historische sites op toplocaties.

Johan Vandendriessches visitekaartje oogt indrukwekkend met referenties als ‘The Grand’ op de Zeedijk in Nieuwpoort, ‘Weylerkazerne’ en ‘Huis van Hamme’ in Brugge, ‘The Dome’ en ‘Gesù’ in Brussel, ‘de Mérode’ in Elsene, het ‘Sint-Agneteklooster Lindenlei’, ‘Het Gildehuis der Vrije Schippers’, ‘Het Gildehuis der Metselaars’ aan de Graslei en panden op de Korenlei in Gent. Binnenkort komt daar de koepelgevangenis in Breda bij.

Al tien jaar pendelt hij tussen zijn huis in Bellem en zijn kantoren in het 18de-eeuwse stadspaleis Hof de Gros in de Sint-Jakobsstraat in Brugge, waar VDD Project Development gevestigd is. “Noem mij alstublieft een Bruggeling, ik werk en leef hoofdzakelijk in deze werelderfgoedstad. Alleen slapen doe ik nog in Bellem”, zegt Johan Vandendriessche (75).

Koepelgevangenis

Na één jaar intensief werk kreeg hij onlangs het verlossend bericht dat VDD Project Development een internationale wedstrijd won en de iconische 19de-eeuwse koepelgevangenis van Breda mag herbestemmen. “We gaan deze monumentale site met respect voor de rijke historie en architectuur omvormen tot een groen en open doorwaadbaar gebied.”

De koepelgevangenis van Breda. © VDD Project Development

“De kracht van dit project ligt in het behoud van het historisch erfgoed in combinatie met duurzame vernieuwing. We zullen er een ‘dorp in de stad’ creëren waar het mogelijk is om te wonen (in alle segmenten), verblijven, (net)werken, ontspannen, sporten, en cultuur te beleven.”

Duurzaam

“Bij de uitwerking moesten we rekening houden met een nota van de stad Breda. Speerpunten daarin waren een internationaal onderscheidend karakter, een unieke identiteit, een duurzame, toekomstbestendige transformatie en een open relatie met de omliggende gebieden.”

The Grand in Nieuwpoort. © VDD Project Development

“Toen ik voor het eerst binnenkwam in de monumentale koepelgevangenis, was ik zo onder de indruk dat we dit project absoluut wilden realiseren. Een site moet mij kippenvel bezorgen, anders doe ik het niet. We zullen samenwerken met de internationaal gerenommeerde architecten van OMA (Rem Koolhaas, David Gianotten), B-architecten en DELVA Landscape.”

Benetton

Hoe werd deze uit Kortrijk afkomstige projectontwikkelaar zo succesvol? Johan Vandendriessche: “Einde jaren ’60, na mijn universitaire studies, had ik twee mogelijkheden: ofwel voor IBM ofwel voor Xerox werken. Ik koos voor deze laatste en slaagde er in tien jaar tijd in om door te groeien naar een topfunctie. Sinds mijn prille jeugd wou ik echter een eigen onderneming opstarten in de modewereld en het vastgoed.”

De Weylerkazerne in Brugge. © VDD Project Development

“Via vrienden in Parijs kwam ik in contact met de Italiaanse zakenman Luciano Benetton, wiens modemerk furore maakte via innovatieve reclamecampagnes met confronterend beeldmateriaal van Oliviero Toscani. Ik overtuigde Luciano om een shop in de Steenstraat te openen.”

Zulle

“Begin jaren ’80 kon ik een concessie onderhandelen voor de regio Benelux en Frankrijk, waar we in mum van tijd 150 winkels openden. De financiering werd gerealiseerd door winkelpanden onder te verhuren (met zulle) aan internationale ketens die zich in de regio wilden vestigen.”

“Zelf was ik ervan overtuigd dat kledingzaken moesten evolueren naar grote familyshops. Dit was niet de visie van Luciano Benetton. Bijgevolg besliste ik om al mijn zaken te verkopen aan de groep Benetton”.

Zara

“Nadien verkocht ik mijn eerste grote retailshop aan Zara, die in Brugge haar eerste winkel in België opende. Het concept van dergelijke grote stores lag wel in de visie van Ortega & Perez, oprichters van de holding Inditex die ketens als Massimo Dutti, Bershka en Zara beheert.”

Het Huis van Hamme in Brugge.

“Tal van winkels hebben we ondergebracht in historisch waardevolle panden. De passie voor historisch erfgoed was altijd aanwezig. Eenmaal de inplanting van de verschillende merken was gerealiseerd, heb ik ze ook opnieuw verkocht aan de groep Inditex.”

KBC-gebouw

“Tien jaar geleden verwierf ik het KBC-gebouw in de Steenstraat en liet dit omvormen tot zeventien appartementen in twee stadspaleizen. In Hof de Gros en zijn koetshuis vestigde ik onze kantoren. We renoveerden het historisch pand en richtten er acht flats en een woning in. In één week tijd werd alles verkocht! “

“Zo groeide het idee om VDD Project Development op te richten en te laten uitgroeien tot dé ontwikkelaar van waardevol, historisch erfgoed op toplocaties.

The Dome in Brussel. © VDD Project Development

“Mijn passie voor historisch vastgoed overstijgt het winstbejag. Historisch erfgoed vereist een lange vergunningsprocedure, wat vele ontwikkelaars afschrikt. Mijn opdracht is om bestaande gebouwen te herwaarderen en resoluut te kiezen voor duurzaamheid”, besluit Johan Vandendriessche.