Stad Brugge verdedigt woonwijk op Sint-Trudo maar stelt strenge eisen voor ‘droge voeten’

Schepen van Ruimtelijke Ordening Franky Demon (cd&v) verdedigt de verdere ontwikkeling van een verkaveling aan de Sint-Trudostraat in Assebroek, waar aanpalende woningen last hebben van water in de tuin wegens de verharding. “We stellen wel strenge eisen aan ontwikkelaar WVI. Zo moeten ze nu al anticiperen op de strengere Vlaamse regelgeving die eraan komt en moeten ze de buren ontzorgen met het wegpompen van het water”, klinkt het.

Enkele weken terug kon u lezen hoe enkele bewoners van de Benedictijnenstraat in de wijk Sint-Trudo in de Brugse deelgemeente Assebroek hun beklag maakten over wateroverlast in hun achtertuin. Ze moesten zelfs rubberlaarzen aantrekken om hun tuin te betreden. Hiervoor werd met een beschuldigende vinger gewezen naar de ontwikkeling van een verkaveling vlakbij; met dus heel wat verharding en minder mogelijkheid voor waterinfiltratie van dien. De kwestie kwam ook al op de gemeenteraad aan bod, waar oppositiepartij N-VA vroeg om de verdere ontwikkeling van deze verkaveling te laten stopzetten. Het stadsbestuur zat zelf ook even verveeld met de kwestie maar er werden op de jongste zitting van het College van Burgemeester en Schepenen dan toch enkele beslissingen genomen in dit dossier.

“We vinden het belangrijk dat er sociale en betaalbare woningen gebouwd worden maar stellen wel enkele strengere voorwaarden aan ontwikkelaar WVI (West-Vlaamse Intercommunale, red.) op het vlak van het waterbeheer op maar ook rond de verkaveling”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Franky Demon. “Ten eerste willen we dat WVI de buren van de verkaveling, in de Benedictijnenstraat dus, ontzorgt door zelf tussen te komen voor het laten wegpompen van het overtollige water. En wat de nieuwe verkaveling zelf betreft: daar moet de ontwikkeling nu al rekening houden met de strengere Vlaamse regelgeving die er zit aan te komen op vlak van het waterbeheer, dus rond infiltratie van water en regenputten. En een stuk van de verkaveling kan zeker voor de komende vijf jaar niet bebouwd worden uit voorzorg en omdat we alles goed willen kunnen monitoren. Als Stad zullen we overigens zelf een studie, of simulatie eigenlijk, laten uitvoeren zodat we een goed zicht hebben op wat wel en niet mogelijk is.”