N-VA Brugge vraagt stopzetting werken aan verkaveling na klacht van Steenbrugse bewoners over toenemende waterdruk: “Enkel nog met laarzen in de tuin”

De waterdruk is voor de bewoners van de Sint-Trudostraat en de Benedictijnenstraat in Assebroek enorm toegenomen. Bewoners Kristof Spruyt en Tine Cauwe luiden de alarmbel. Ze zijn het beu dat ze hun tuin enkel nog met laarzen in kunnen en vrezen dat de situatie nog zal verergeren met de geplande, nieuwe verkaveling Sint-Trudo van de WVI in Steenbrugge. N-VA gemeenteraadsleden Geert Van Tieghem en Pol Van Den Driessche vragen dat de werken aan de nieuwe verkaveling stilgelegd worden.

“Hoe begin je een verhaal van een project dat doorheen de jaren al vaak is aangepast? Wij gewone burgers weten enkel dat ‘onze’ waterproblematiek zeker niet verbeterd is in vergelijking met de opstart van dit verkavelingsproject Sint Trudo in Steenbrugge”, vertellen Kristof Spruyt en Tine Cauwe. Zij wonen in de nabijgelegen Benedictijnenstraat in Assebroek.

Honderden woningen

“Binnenkort verschijnen in onze achtertuin enkele honderden woningen/appartementen. Dit in een gebied dat in de jaren ‘80 al beschreven stond als overstromingsgebied. Doorheen de jaren is dit aangepast geweest. Bij de verkoop van dit stuk grond begin jaren 2000 aan WVI was duidelijk dat er hier een verkaveling ging komen. Alleen heeft dit meer dan 20 jaar geduurd vooraleer dit effectief zal gebeuren.”

“Waarom? Het wordt ons stilaan duidelijk waarom! Er was niet direct een antwoord op de (mogelijke) waterproblematiek. Door de verharding die er de laatste jaren is bijgekomen, merken we als buren van deze verkaveling dat de waterdruk in onze tuinen enorm is toegenomen.”

Waterstudie

“Zowel Stad als WVI hebben al verschillende pogingen ondernomen om tegemoet te komen aan de problematiek. Recent heeft WVI de hele waterstudie over moeten doen, omdat die blijkbaar niet correct was uitgevoerd bij de opstart van het project. De oplossing was: een buis extra om grondwater te laten afvloeien naar de riolering.”

“Maar we moeten als buren vaststellen dat de problematiek enkel maar erger wordt. Zeker nu het fietspad is aangelegd. Dat zou moeten functioneren als een ‘dijk’ zodat het water van de verkaveling niet naar onze tuinen kan stromen. Het heeft echter ook het gevolg dat het water uit onze tuinen niet meer weg kan.”

Laarzen

“Ook in de verkaveling zelf zien we steeds meer water komen. In oorsprong, toen het weide was, was deze problematiek op die plaatsen niet aanwezig. Recent hebben we naar de stad én de WVI geschreven dat dit een project is dat de stad niet waardig is. Het project stopzetten kan niet en willen we ook niet. Maar we willen een degelijke oplossing voor onze tuinen. Zo kunnen we hopelijk in natte periode terug met gewone schoenen naar de achterkant van onze tuin en niet met laarzen zoals het nu moet.”

“Onze tuin ophopen is een oplossing, maar dat is het probleem verleggen en vergt ook een aanvraag bij de Stad Brugge. We beseffen dat dit een ‘klaagzang’ is, maar op deze manier hopen we dit dossier weer wat meer te doen leven, want er is meer nodig dan troostende woorden”, aldus Kristof Spruyt en Tine Cauwe.

Werken stilleggen !

Na een plaatsbezoek vragen de Brugse N-VA-gemeenteraadsleden Geert Van Tieghem en Pol Den Driessche dat de bouwwerken op de St-Trudosite in Steenbrugge worden stilgelegd tot zolang er geen afdoende oplossing is voor de waterproblematiek waarmee omwonenden nu al te kampen hebben.

Beide raadsleden waarschuwden jaren geleden al meermaals voor de risico’s van dit Vivendo-bouwproject. “Elke Assebroekenaar weet dat dit historisch groene gebied in de schaduw van de abdij en direct aansluitend bij de Assebroekse Meersen erg watergevoelig is. Als je daar heel veel beton gaat storten, dan hoef je zelfs geen ingenieur te zijn om te kunnen voorspellen dat dit voor problemen zal zorgen. Want water zoekt altijd een uitweg”, aldus de Brgse gemeenteraadsleden.

Geert Van Tieghem en Pol Van Den Driesche wijzen ook op de mobiliteitsproblemen die kunnen ontstaan in en nabij de St-Trudostraat, eenmaal alle huizen zullen bewoond zijn: “Dit is echt geen toonbeeld van vooruitziend, groen en verstandig beleid.”