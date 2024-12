KIJK – Sloop van bekend supporterscafé Club Brugge ‘t Putje van start

In de Gistelse Steenweg in de Brugse deelgemeente Sint-Andries is deze morgen de sloop van het even legendarische als beruchte café ‘t Putje van start gaan. ‘t Putje stond bekend als het café waar de harde supporterskern van Club Brugge verzamelen blies.

Voor veel Club Brugge supporters, en dan vooral die van de harde kern, zal de afbraak van ‘t Putje een triestig beeld zijn. Het was dan ook jarenlang hun vaste stek. Doorheen de week, los van voetbalwedstrijden, fungeerde het ook wel als een wat rustiger buurtcafé. Het was vooral op wedstrijddagen dat nogal wat supporters het er vaak te bont maakten. En er werd ook vaak een sport van gemaakt om vanuit de zaak de supporters van de tegenstrevers wat uit te dagen.

In 2015 moest de zaak, die uitgebaat werd door Sandra Dumalin, op bevel van toenmalig burgemeester Renaat Landuyt zelfs enige tijd sluiten op wedstrijddagen. Later bleven al te grote incidenten wel wat uit maar toen de horeca na de coronacrisis terug open mocht, bleef ‘t Putje dicht. Dan liep het huurcontract immers af en de uitbaters kregen geen verlenging meer. Eind april 2021 was het gedaan met ‘t Putje. Het pand zou gesloopt worden om plaats te maken voor een nieuwbouwproject. En nu is die sloop dus ook definitief een feit.