IN KAART West-Vlaanderen is goedkoopste provincie om woning te huren: hoeveel huur betaal je gemiddeld in jouw gemeente?

West-Vlaanderen is de goedkoopste provincie in Vlaanderen om een woning te huren. De gemiddelde huurprijs was er vorig jaar 793 euro per maand. Dat is bijna een kwart minder dan in de duurste provincie Vlaams-Brabant, zo bleek woensdag uit de huurbarometer van de Confederatie van Immobiliënberoepen (CIB). Benieuwd hoeveel de huurprijzen in jouw gemeente bedragen? Check het op onze interactieve kaart onderaan het artikel.

De gemiddelde verhuurprijs in West-Vlaanderen kwam in 2023 uit op 793 euro per maand. Daarmee is onze provincie de goedkoopste van Vlaanderen om een woning te huren. De bedragen variëren uiteraard per type woning. Een studio kan je hier al huren voor gemiddeld 543 euro per maand, een appartement is meteen iets duurder (760 euro). Voor een rijhuis, halfopen bebouwing of alleenstaand huis moet je respectievelijk al 835, 917 of 948 euro ophoesten. (lees verder onder de grafiek)

Dat de huurprijzen overal gestegen zijn, dat is duidelijk. In West-Vlaanderen is het nu maar liefst 20 procent duurder om een woning te huren dan vijf jaar geleden. In één jaar tijd steeg de gemiddelde huurprijs met 50 euro. Toch blijft onze provincie de goedkoopste van heel Vlaanderen. Vooral het verschil met Vlaams-Brabant is groot: daar ligt de gemiddelde verhuurprijs op 1.042 euro per maand. Dat Vlaams-Brabant zo duur is, heeft vooral te maken met "de impact van de nabijheid van Brussel", waar de gemiddelde huurprijs met 1.249 euro nog beduidend hoger ligt. "Bovendien is Vlaams-Brabant een regio waarin bovengemiddeld veel vrijstaande woningen en villa's worden verhuurd", zegt CIB. Dat zijn duurdere woonsten om te huren en dat drijft de gemiddelde prijs van alle woningtypes samen omhoog. (lees verder onder de grafiek)

De prijsverschillen tussen de provincies zijn wel groot, maar de prijsstijgingen voor 2023 liggen wel steeds in dezelfde grootteorde, merkt CIB op. Dat betekent dat de drijvende factoren achter de prijstoename - met name de inflatie en een aanbod dat de vraag niet kan volgen - algemeen zijn voor heel Vlaanderen.

Goedkope Westhoek, dure Kust

Ook binnen de provincie zijn de verschillen groot. De landelijke Westhoekgemeente Alveringem blijkt de allergoedkoopste gemeente in onze provincie te zijn om een woning te huren: daar betaal je gemiddeld 615 euro per maand. Ook andere gemeenten in die regio hebben relatief zachte huurprijzen. Hoe meer we naar het binnenland trekken, hoe duurder het wordt. De kustgemeenten en de streek rond Brugge zijn de duurste plekken om een huis of appartement te huren, met Knokke-Heist als ultieme uitschieter. Daar tel je maandelijks 1.569 euro neer voor een doorsnee huurhuis en 1.076 euro voor een huurappartement, daarmee is het ook de enige West-Vlaamse gemeente met een gemiddelde huurprijs boven de 1.000 euro. (lees verder onder de kaart)

Nog volgens de huurbarometer van CIB is de Vlaams-Brabantse stad Leuven ook de duurste centrumstad geworden om een appartement te huren. Wie in 2023 een appartement begon te huren in Leuven, betaalde daar gemiddeld 1.013 euro per maand voor. Dat was net iets meer dan in Antwerpen (1.009 euro), de enige andere centrumstad boven 1.000 euro. In nog maar één centrumstad, in Roeselare, kan je nog een appartement huren voor gemiddeld minder dan 700 euro (672 euro).