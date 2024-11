Grondwerken klaar, bouw nieuw dierenasiel van start: Gezocht: voorzitter voor Blauwe Kruis van de Kust

De grondwerken voor het nieuwe dierenasiel in Oostende zijn afgelopen en volgende week start de bouw bovengronds. Huidig voorzitter Fabrice Goffin, binnenkort schepen van Dierenwelzijn voor Vooruit Plus, verrast: “Er komt een nieuwe voorzitter en wellicht ook een nieuwe naam.”

Het Blauwe Kruis van de Kust werd opgericht in 1929, in navolging van het Blauwe Kruis van België dat zich na de Eerste Wereldoorlog het lot aantrok van dieren die het slachtoffer waren van dat conflict. James Ensor behoorde tot de stichtende leden van de Oostendse vzw.

In 1950 werd gebouwd op het huidige terrein tussen de Iepen- en Cedersdreef in het Bosje. In de loop der jaren werd bijgebouwd. Het Blauwe Kruis van de Kust vangt jaarlijks 300 dieren op uit de Middenkustgemeenten. Ze laten steeds vaker hun stem horen rond dierenwelzijn.

Blij

Fabrice Goffin glundert als we met hem het voormalige terrein van de stedelijke werkhuizen betreden. “Het wordt werkelijkheid. Het heeft bloed, zweet en tranen gekost, maar ze zijn volop aan het werken aan ons nieuwe onderkomen. Ik kan het nog steeds niet geloven”, zegt hij. De werf bevindt zich vlak naast het huidige dierenasiel in het hart van het Maria Hendrikapark. “Het enige nadeel is dat de machines veel lawaai maken en dat heeft een effect op de katten en honden. Maar je kunt geen omelet maken zonder eieren te breken. We moeten er door.” De voorbije weken werden er 40 palen in de drassige grond geboord voor stabiliteit van de nieuwbouw. “De grondwerken zijn nu afgelopen en vanaf volgende week start aannemer Altez bovengronds. Dan wordt het nog zichtbaarder.”

Vloerverwarming

De functies van de vier huidige gebouwen worden samengebracht in een nieuw gebouw voor 40 honden en 60 katten. Er komen kantoren, een onthaal, consultatieruimtes en een leslokaal. “In de drie spreekruimtes worden mensen ontvangen die dieren willen adopteren of afstaan. Dat kan dan buiten het zicht van de andere bezoekers. Het laat ons toe de mensen beter te leren kennen. Het leslokaal wordt het opleidingscentrum waar onze gedragsdeskundige lessen zal geven rond omgaan met dieren. Er is veel vraag naar die cursus van 6 weken. Nu al hebben we jaarlijks 100 cursisten”, zegt Fabrice Goffin. Het centrale gedeelte bestaat uit een dierenverblijf. “Met vloerverwarming, want de katten en honden nemen warmte op via hun buik.” De werken moeten klaar zijn na de zomer van 2025. “De afwerking met technieken zal de meeste tijd in beslag nemen.”

Loopzone

Het Blauwe Kruis investeert de 400.000 euro die ze de voorbije jaren ophaalde via crowdfunding en allerlei acties. De stad Oostende betaalt mee via een doorgeeflening over 25 jaar voor 2,5 miljoen. “We krijgen een stadswaarborg, maar moeten wel zelf de werken opvolgen”, luidt het. Oostende zorgde ook voor een verhoging van de jaarlijkse subsidie tot 100.000 euro; een signaal dat het Blauwe Kruis ook graag zou zien van de omliggende gemeenten waarvoor ze opvang voorzien.

Fabrice Goffin kijkt vooruit: “Na de nieuwbouw worden de vier bestaande gebouwen afgebroken en wordt het een open ruimte met uitloop voor de dieren. De naam dierenasiel klinkt wat ouderwets en negatief. En het dekt eigenlijk onze lading niet meer. We doen zoveel meer. We informeren en begeleiden mensen. Hier worden lessen gegeven en we geven dierenvoeding aan de dieren van daklozen. De opvang is maar één aspect. Eigenlijk is het Blauwe Kruis een Centrum voor Dierenwelzijn. De naamsverandering kan ingaan na de ingebruikname van het nieuwe gebouw.”

Nieuwe voorzitter

Fabrice Goffin kwam tien jaar geleden aan het roer bij het Blauwe Kruis: “Ik startte als vrijwilliger, kwam in het bestuur en werd uiteindelijk voorzitter. We hebben een hele weg afgelegd en ons nieuwe gebouw is een mooie bekroning van de strijd voor de dieren.”

Hij kondigde aan dat hij als voorzitter een stap terugzet: “Binnenkort word ik schepen in Oostende, onder meer bevoegd voor Dierenwelzijn. Dat is een functie die ik niet wil combineren met het voorzitterschap van het Blauwe Kruis. Ik wil geen twee petjes op hebben en de zaken scheiden. Het betekent dat ik momenteel op zoek ben naar een voorzitter. Ik zal ook niet meer in de beheerraad zetelen en ga enkel aan de slag als vrijwilliger. Zo ben ik hier ook ooit begonnen”, besluit Goffin.