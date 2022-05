Brainstormen rond het thema ‘Betaalbaar wonen voor iedereen’: “Woonbuddy’s kunnen helpen”

In een warm Vlaanderen moet iedereen tegen een betaalbare prijs kunnen wonen. Dat vinden schepen van Sociale Zaken en Gezin Stijn Ramboer en de lokale afdeling Vooruit Koekelare. Ze organiseerden een brainstorm- en debatavond rond dit thema.

Betaalbaar wonen is op vandaag helaas voor meer en meer mensen een probleem. Huurprijzen swingen in tal van gemeenten de pan uit en wanneer je eigenaar wil worden, dan betaal je je blauw aan intresten aan een bank. Maar volgens een groep deelnemers kunnen woonbuddy’s een oplossing bieden. Een voorstel dat nu in Brussel verder zal bekeken worden.

Schepen van Sociale Zaken en Gezin Stijn Ramboer, organiseerde afgelopen maandag 16 mei in cultuurzaal De Balluchon een brainstorm- en debatavond rond het thema ‘Betaalbaar wonen voor Iedereen’. Moderator van dienst was volksvertegenwoordiger Maxim Veys. De opkomst – een 20 à 25 aanwezigen – mag als bevredigend bestempeld worden. De aanwezigen reikten mooie oplossingen aan die nu in Brussel verder zullen worden onderzocht en uitgewerkt.

Frisse ideeën

“Met het participatieproject TheBigShift is het de bedoeling om vooral te luisteren naar wie frisse ideeën heeft, en samen oplossingen te vinden”, aldus Maxime Veys die in het Vlaams Parlement wekelijks strijdt voor betaalbaar wonen. Ook schepen Ramboer hield aan de avond een goed gevoel over.

Er werd gebrainstormd in groepjes van vier à vijf personen die tal van ideeën lanceerden. Zo wilde één groep de leegstand strenger aanpakken. Na één jaar leegstand zou volgens die groep moeten worden overgegaan tot renovaties van de woning, waarna verhuur via een sociaal verhuurkantoor aan een betaalbare prijs.”

“Een startersfonds was een ander voorstel. Die groep wil het slapend spaargeld activeren en op die manier mensen helpen die het moeilijk hebben om de eigen inleg te financieren bij de aankoop van een woning. Dit via een apart financieel fonds dat fiscaal interessant is.”

Een derde groep had een totaalpakket aan maatregelen uitgewerkt met onder andere het innen van bijkomende belastingen op een tweede of derde eigendom. Maar wel ermee rekening houdend dat wie die eigendom betaalbaar verhuurt, wel beloond moet worden. Het kadastraal inkomen en de onroerende voorheffing waren hierbij instrumenten waarmee men wil stimuleren en/of ontmoedigen.

Sociale dienstverlening

Een vierde groep focuste op mensen die niet gewoon zijn om beroep te doen op sociale dienstverlening en er moeilijk hun weg vinden.”

“Via een buddysysteem kan je volgens hen op een laagdrempelige manier ervoor zorgen dat mensen sneller vooruit kunnen.”

“Heel veel mensen hebben het gevoel ‘die sociale dienst, die is er niet voor mij’. Maar dat is net wel het geval”, duidt moderator Maxime Veys. “Dit voorstel – laat het me woonbuddy’s noemen als werktitel – kan zeker op lokaal en regionaal niveau het verschil maken!”

“Belangrijk om weten: dit zijn nog geen definitieve voorstellen, maar we gaan er nu verder mee aan de slag binnen TheBigShift. Een van de voorstellen ga ik zeer binnenkort al in het parlement voorleggen”, besluit een enthousiaste moderator. (EV)