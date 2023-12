Bouw polyvalente lokalen in De Warande gaan van start: “Ontwerp in samenspraak met gebruikers”

Op het natuurlijk speeldomein en jeugdverblijfcentrum De Warande start de afbraak van de oude lokalen en de bouw van de nieuwe polyvalente lokalen. Het einde van de werken is voorzien in november 2024.

Groene buitenspeelruimte centraal

Sinds 2010 ondergaat De Warande op de grens van Heule en Kortrijk een aanzienlijke make-over. In 2020 werd de eerste fase van de werken afgerond met de bouw van de noordelijke vleugel. Deze gebouwen zijn gelegen nabij de nieuwe ingang en parking langs de R8. Ondertussen bleef de bestaande overnachtingsaccommodatie in gebruik en doet de noordelijke vleugel dienst als polyvalente ruimte voor onder andere de dagelijkse werking en de speelpleinwerking.

De tweede bouwfase van de Warande is goed op gang. Voor de zomer opende de nieuwe dierenweide met stallingen en is aannemer Himpe nv nu gestart met de volgende fase: de afbraak van de oude lokalen die op de perceelsgrens met De Branding staan. “Op dezelfde locatie komt de nieuwe vleugel met één verdieping, de uiteindelijke polyvalente lokalen van De Warande. Zo blijft de groene buitenspeelruimte centraal staan, de ruimte waar het om draait op De Warande. Het nieuwe slaappaviljoen, met 150 bedden in plaats van 130, in de noordelijke vleugel ligt daarom ook aan de kant van de R8. Als sluitstuk slopen we dan nog de bestaande paviljoenen aan de speelbeek. Die vrijgekomen ruimte zal nieuwe speelnatuur worden. Zo komt er geen vierkante meter bij op de netto verhardingsgraad. Dat is niet alleen van belang volgens ons klimaatprincipe waarbij we ruimte blijven geven aan natuur, maar ook volgens ons principe van buitenspelen waarbij we die ruimte blijven garanderen en maximaal benutten”, zegt Bert Herrewyn, schepen van Kinderen & Jongeren en Klimaat.

Polyvalente lokalen met overdekte buitenspeelruimte

Om de polyvalentie nog te verhogen, worden mobiele wanden voorzien zodat de lokalen kunnen geschakeld worden. Alle lokalen zijn rechtstreeks toegankelijk vanaf het speeldomein. “Het is een gebouw zonder gangen, maar met onmiddellijk contact met de waardevolle open buitenspeelruimte. De gebruiker moet naar buiten als je een andere kamer in wil. Zo wordt met het ontwerp het concept van buitenspelen maximaal gestimuleerd”, zegt architect Peter Bernaerts. Het achterliggende gesloten blok is over de volledige lengte bestemd voor functioneel gebruik. Je vindt er bergingen, sanitair, EHBO, technische ruimtes, een keuken en een vast lokaal voor de monitoren van de speelpleinwerking.

“We hebben verschillende participatiemomenten georganiseerd met afgevaardigden van de eigen speelpleinwerking, de Waranderaad, Samentuin De Groenter, (lokale) jeugdbewegingen, Vlaamse Dienst Speelpleinwerking, klanten van het jeugdverblijfcentrum, experten, enzovoort. Samen zijn we beginnen puzzelen met de indeling en zijn we via workshops tot het uiteindelijke plan gekomen.”

Er zijn twee beschutte ruimtes tussen de lokalen en twee op de koppen van het gebouw. Dat zorgt ervoor dat de kinderen ook bij regenweer buiten kunnen spelen

Speeldomein blijft toegankelijk tijdens werken

Net zoals tijdens de bouw van de eerste vleugel, blijft het avontuurlijk speeldomein in gebruik tijdens de werken. Zo gaat de speelpleinwerking door zoals gepland. In samenwerking met de aannemer, de veiligheidscoördinator en Waak/De Branding is een veilige toegang gegarandeerd. Het terrein blijft steeds toegankelijk voor voetgangers en fietsers langs de Heirweg en Izegemsestraat. Ook de hoofdingang via Ringlaan 30A blijft vlot bereikbaar.

Volgende fase

Eens het nieuwe gebouw er staat, wordt de noordelijke vleugel van de eerste fase aansluitend omgebouwd tot de uiteindelijke overnachtingsruimtes van het jeugdverblijfcentrum. In een volgende fase wordt de huidige overnachtingsruimte gesloopt om nog meer speelnatuur te creëren. “Met dit investeringsproject stimuleren we het buiten spelen, wat een positieve impact heeft op het mentaal welzijn van kinderen. Ons avontuurlijk speeldomein in Heule is stilaan klaar voor de toekomst. In 2025 bestaat De Warande 75 jaar, de nieuwe infrastructuur levert een mooi verjaardagscadeau op dat nog eens zo lang kan mee gaan”, aldus Bert Herrewyn.

Het totale projectbudget voor De Warande fase 2 is 6.086.312,86 euro. Dit omvat de bouw van de stallingen en de dierenweide, de bouw van de nieuwe polyvalente lokalen en de aanpassingen van De Warande fase 1 (ombouw naar slaap paviljoen). De stad kan ook rekenen op 892.522,28 euro subsidies van Vlaanderen.