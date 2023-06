De Warande ondergaat metamorfose, met nieuwe dierenweides en stallingen

Sinds 2010 ondergaat De Warande, het natuurlijk speeldomein en jeugdverblijfcentrum op de grens van Heule en Kortrijk, een aanzienlijke make-over. In 2020 werd de eerste fase van de werken afgerond met de bouw van de noordelijke vleugel. De tweede bouwfase is ondertussen goed op gang. De nieuwe dierenweide met stallingen is klaar voor gebruik. Zo is De Warande, met onder andere speelpleinwerking Wasper en het jeugdverblijfcentrum, klaar voor een drukke zomer met een stijgend aantal bezoekers op het domein.

Tot op heden was een kleinschalig dierenpark met schapen en geiten, twee mini-ezels, een varken, konijnen, cavia’s en verschillende pluimvee dicht bij de oude gebouwen gelegen. Omwille van de bouw van de nieuwe lokalen op die locatie, wordt de nieuwe dierenweide van zo’n 2.000 vierkante meter geïntegreerd in het landschapspark, noordwestelijk op het domein. Aansluitend aan de weide krijgen de dieren nieuwe, ruime stallingen op maat van elk dier. Er is een vlotte doorloop en inkijk mogelijk in het kader van educatie, zonder de dieren overmatig te storen.

Bezoekersaantallen

De vernieuwing van het domein is nodig, want de bezoekersaantallen stijgen jaar na jaar. In 2022 bezochten maar liefst 60.000 mensen het domein: vrije bezoekers, deelnemers speelpleinwerking Wasper en boekingen jeugdverblijfcentrum.

In 2021 en 2020 ging het respectievelijk om 47.000 en 39.500 bezoekers, maar ook tegenover jaren voor de coronacrisis zien we een stijging met in 2019 49.500 bezoekers en in 2018 52.000 bezoekers.

Ook dit jaar staat de speelpleinwerking Wasper aan de vooravond van een stevige zomer. De speelpleinwerking is in juli elke dag volzet. Voor augustus kan er nog gereserveerd worden. Ook het jeugdverblijfcentrum, overwegend voor jeugdverenigingen, is gevuld waardoor 2023 wellicht zal afklokken op een recordaantal bezoekers.

Op de Warande in Heule komen er onder meer nieuwe paardenstallingen. © Kurt De Schuytener

De opening van de dierenweide is dus goed getimed. Het is namelijk de bedoeling om deze in te zetten voor nieuwe natuur-educatieve programma’s binnen de werking van De Warande, zoals speelpleinwerking Wasper, en om extra troeven te bieden aan de vrije bezoekers.

Polyvalente ruimtes

Na de zomer starten de werken voor de bouw van de nieuwe polyvalente ruimtes. De totale projectkost voor het gloednieuwe domein wordt geraamd op 4.713.832,77 euro.

Daarvan gaat 320.000 euro naar de bouw van de nieuwe dierenweide en stallingen. Hiervoor kan de stad rekenen op892.522,28 euro subsidies van Vlaanderen:666.797 euro van‘Toerisme voor Allen’ en225.725,28 euro vanAgentschap jeugd cultuur en media.