Aanvrager trekt omgevingsvergunning bouwproject Heistlaan in Knokke-Heist in

Het bouwproject langs de Heistlaan in Knokke-Heist waar projectontwikkelaar ION uit Waregem zes appartementsblokken – 117 appartementen in totaal – plant, komt er niet in zijn huidige vorm.

Op 22 juni 2023 werd de aanvraag voor de omgevingsvergunning op de gronden van de voormalige boerderij zelf door aanvrager NV PDF 2 Construct uit Waregem ingetrokken. Er werden in mei nog 300 bezwaarschriften tegen het zogenaamde ION-project ingediend.

Personen die online bezwaar tekenden, ontvingen een e-mail van het Omgevingsloket met daarin de melding dat het dossier werd ingetrokken. Diegene die op papier bezwaar gaven, zullen hier een brief over ontvangen.

Volgens de dienst Stedenbouw van Knokke-Heist zal de aanvrager een eventuele nieuwe aanvraag indienen rond juli of augustus. Als dit gebeurt, komt er opnieuw een openbaar onderzoek met de mogelijkheid tot het indienen van bezwaarschriften.

Actiegroep S.O.S. Heist-aan-Zee liet weten dat ze ook een nieuwe aanvraag grondig zullen bestuderen en indien nodig opnieuw bezwaar zullen neerleggen.

