Bepaal mee de genomineerden voor de Roeselare Awards

Het Roeselaarse Awards-Comité rondt de voorbereidingen voor de 26ste editie van hét netwerkfeest van Roeselare af. Ook de genomineerden worden volop bepaald, al is er daar nog ruimte voor extra inspiratie.

De volgende editie van de Roeselare Awards vindt op zaterdag 28 januari plaats. “Na de voorbije jubileum editie in de Expohallen maken we ons op voor een nieuw feest in volle glorie”, klinkt het bij Kris Declercq, voorzitter van het comité. “We zien alvast uit naar de feestelijke uitreiking in het Fabriekspand, een editie de luxe, met een smakelijk diner, top animatie en klasse-artiesten. Begin januari wordt het programma, samen met de nominaties in de diverse awards-categorieën bekendgemaakt.”

Voor de Award Persoonlijkheid en Handelaar van het Jaar kan elke Roeselarenaar een voordracht uitbrengen via https://roeselare-awards.be/nominatie/. Dit kan tot en met donderdagavond 1 december, 23.59 uur.

Voor de persoonlijkheid van het jaar wordt via een online- (facebook) en printpoll (De Zondag, De Weekbode) vanaf 16 december 2022 tot 31 december 2022 de 10 genomineerden tot 3 slotgenomineerden herleid. Men kan maximaal 3 keer een stem uitbrengen: via facebook/site, de Zondag en de Weekbode. Op het gala in het Fabriekspand (dd. 28/1/2023) wordt de uiteindelijke winnaar uit de 3 slotgenomineerden via een stemming verkozen.

Kandidatuurstelling voor de andere awards: Winkelbeleving, Communicatie, Renovatie, Nieuwbouw, Bedrijf, en Starter van het jaar.