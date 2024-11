Woonzorggroep Emeis wil 150 banen schrappen en centra in Pittem en Kortemark verkopen

Woonzorggroep Emeis (het vroegere Orpea) wil 150 banen schrappen in ons land, terwijl de groep ook twee woonzorgcentra wil sluiten en vijf zorgcentra wil verkopen. In West-Vlaanderen gaat het om residentie Pitthem in Pittem en de Bottelarij in Kortemark. Emeis benadrukt dat er een betrouwbare overnemer gezocht zal worden. De vakbonden reageren ontgoocheld.

De Franse groep is in meerdere landen actief en kwam in 2022 onder vuur te liggen wegens problemen in de rusthuizen en grote schulden. Het jaar daarop deed de groep al een tiental residenties in Vlaanderen en Brussel van de hand en werd de vroegere topman van de rusthuisketen opgepakt wegens fraude en misbruik van overheidsgeld. In de nasleep van het Orpea-schandaal werd de oude directie vervangen en werd er een grondige transformatie gestart, inclusief naamsverandering. De groep leek met een schone lei te zijn gestart, maar dinsdag werden er op een bijzondere ondernemingsraad nieuwe bezuinigingen aangekondigd.

Louter een intentie

Dat nieuws kwam dan ook hard aan bij de vakbonden. “De afgelopen jaren hebben de medewerkers van Emeis de coronacrisis doorstaan, de gevolgen van het Orpea-schandaal verwerkt, de sluiting van tien residenties waardig afgehandeld én het tekort aan zorgpersoneel aangepakt, en dat alles terwijl ze de bewoners en hun familie bleven begeleiden. Ze dachten dat ze even op adem konden komen”, reageren de vakbonden in een schriftelijke mededeling. “De directie vond de vele offers die al werden gebracht duidelijk niet voldoende. Sterker nog, ondanks de recente goede resultaten, zoals een omzetstijging met 9 procent en een positief effect op het tekort, dat met twee derde is teruggebracht, wil de directie de duimschroeven opnieuw aandraaien.”

Bij Emeis benadrukt men dat het slechts om een intentie gaat en dat er nog een lang traject volgt. “Ondanks een duidelijke verbetering en voortzetting van ambitieuze investeringen, blijven er inspanningen nodig om elke residentie een stabiele en duurzame financiële situatie te geven”, aldus communicatiedirecteur Marijke Verboven. “We begrijpen dat men bezorgd is, maar we hebben nu louter de intentie meegedeeld. We staan pas aan het begin van een periode van consultatie en overleg, waarbij we op zoek gaan naar een geloofwaardige overnemer. Daarbij zal het CAO 32 bis toegepast worden (een overgangsregeling met behoud van de rechten van de werknemers, red.). Het gaat dus niet om een acute kwestie. Werknemers en zeker ook bewoners hoeven zich geen zorgen te maken, al begrijpen we dat er hier emoties mee gepaard gaan.”

Pittem en Kortemark te klein

De vijf residenties die betrokken zijn bij de zoektocht naar een overnemer, indien de intentie wordt bevestigd, zijn Sérénité (Waasten), Château Dumont (Komen), Saint-François (Saint-Nicolas), De Bottelarij (Kortemark) en Pitthem (Pittem). “Zowel in Kortemark als in Pittem gaat het om kleinschalige, moderne en centraal gelegen residenties met een stabiel, goed draaiend team dat het huis draagt. Die kleinschaligheid is in veel opzichten een troef, maar net omwille van die kleinschaligheid zijn die vestigingen voor onze groep niet leefbaar en is een andere speler aangewezen.” Anderzijds zoekt de groep ook een overnemer voor oudere residenties waarvoor de investeringen te zwaar geworden zijn.

Het vakbondsfront diende een stakingsaanzegging in en stelt dat de nieuwe bezuinigingsplannen enkel ingegeven zijn door economische redenen en dat dat ten koste gaat van de levenskwaliteit en veiligheid van de bewoners. Emeis Belgium heeft 51 woonzorgcentra en zeventien groepen van assistentiewoningen. Er werken 4.000 mensen. (SV)