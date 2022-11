Wesley’s Bike Repair na vijf jaar uitgegroeid tot vaste waarde in Koekelare

Vijf jaar geleden zagen Wesley Stroobant en Yentl Sanders een droom in vervulling gaan met de start van ‘Wesley’s Bike Repair’ (Oostmeetstraat 92) in het landelijke pittoreske Koekelare, waar tal van wielertoeristenclubs gevestigd zijn en fietsliefhebbers er hun natuurlijke habitat vinden.

Een nieuwe zaak uit de grond stampen en runnen, is vandaag zeker niet gemakkelijk. Kom je dan ook nog een coronaspook tegen op je weg, dan wordt het nog moeilijker om te overleven. Maar dat is voor Wesley’s Bike Repair met Wesley Stroobant en partner Yentl Sanders als zaakvoerders geen probleem. Na vijf jaar runnen zij nog steeds succesvol de enige fietsenzaak in de gemeente.

Sneltrein

“Ja, we zijn – als ik terugblik hoe ik thuis begonnen ben, dan verhuisd zijn naar de Kerkstraat en nu onze thuishaven hebben in de Oostmeetstraat – op korte tijd als een sneltrein uitgegroeid tot een fietsenzaak met naam en faam reikende tot ver buiten de gemeentegrenzen. En dat is voor ons na vijf jaar een aangename verrassing en het geeft een geruststellend gevoel. We danken onze klanten dat ze ons al die jaren trouw blijven”, steekt Wesley Stroobant van wal. “Voordeel is uiteraard dat we nog steeds de enige fietsenzaak zijn in het dorp, maar het geeft ook een goed gevoel te weten dat mensen van Torhout, Moere, Gistel, Ichtegem en Diksmuide de weg vinden naar onze zaak.“

Fietsen is al enkele jaren booming business. “Ja, zeker sinds corona, en het ziet ernaar uit dat dat zo zal blijven. Elektrisch fietsen kent momenteel een enorme boost en ook de wielertoerist en gewone fietsliefhebber verlangen meer maar kopen ook prijsbewuster”, vervolgt Wesley die een passie heeft voor fietsen, openhartig. “In de coronaperiode kwamen we creatief uit de hoek, maakten we gebruik van facebook en de telefoon om afspraken te maken. We haalden soms fietsen op bij de klant en leverden ze na herstel thuis terug af. En dat apprecieerden de klanten wel.”

“Onze service is ons handelsmerk en de mensen weten dat ze bij de fietsenketens geen dergelijke persoonlijke service krijgen, want tijd kost geld en personeel er op nahouden is duur. Bij ons is een babbel onder het werk nog mogelijk.”

Voeten op de grond

Wesley en Yentl kijken positief naar de toekomst, maar blijven wel met beide voetjes op de grond. “We zien ons klantenbestand nog steeds groeien en daar zijn we de mensen dankbaar voor, maar om zotte kuren uit te halen, moet je zeker niet bij ons zijn”, besluit Wesley die steeds mee is met alle nieuwste technische snufjes en ontwikkelingen in de fietsenwereld, overtuigend. “De klanten zullen bij ons altijd op de eerste plaats staan en in de watten worden gelegd.”

Info: www.wesleysbikerepair.be