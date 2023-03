Wereldwinkel viert feest: al 25 jaar onafgebroken fairtradeproducten in Gistel

Een kwarteeuw geleden zag in Gistel Oxfam Wereldwinkel het levenslicht. “Eén van de redenen van het succes ligt bij de trouwe en gevarieerde groep vrijwilligers”, klinkt het eensgezind. De verjaardag wordt gekruid met verschillende activiteiten: van een (h)eerlijk ontbijt over lange koffietafel tot faire party.

We keren terug naar 1998. In de schoot van het project Ecoteams krijgt Oxfam voet aan grond in Gistel. Jan Vandecasteele was toen milieu-ambtenaar van de stad. “Het format vanuit de Vlaamse regering wou inwoners doen nadenken over duurzaamheid. Om de twee weken kwamen de Ecoteams samen om projecten te bespreken rond afval, milieu, mobiliteit en zo belandden we ook bij de oprichting van de Oxfam Wereldwinkel. Let wel: daarvoor was er ook al eens een gelijkaardig winkelconcept, maar dat was vijftien jaar daarvoor een stille dood gestorven.”

Heel hechte groep

Jan was samen met een groep gelijkgezinden medestichter en de eerste voorzitter. “Ach, je weet hoe dat gaat, hé: ik begeleidde het project vanuit m’n job en toen we een feitelijke vereniging werden, was er een voorzitter nodig. (lacht) Iedereen keek een beetje naar elkaar en zo ben ik het dan maar geworden. Maar belangrijk om weten, is dat een heel hechte groep de Wereldwinkel uit de grond stampte. Een achttal mensen is er nu nog altijd actief.”

Destijds had de Wereldwinkel onderdak in zaal De Tap op de Markt. “We kregen rekken van de bibliotheek om er een beperkt aanbod producten te verkopen. Denk aan koffie, wijn, chocolade en honing. Gaandeweg is dat gamma uitgebreid met koekjes, chips, melk, sojaproducten, zeep, kledij en juwelen”, vervolgt Jan. Huidig voorzitter Ann Bogaert was ook een van de stichtende leden. “Omdat de winkel maar beperkt open was en de zaal ook door andere verenigingen gebruikt werd, moesten we na elk verkoopmoment alles weer opruimen”, herinnert ze zich. Later zou Oxfam Wereldwinkel verschillende keren verhuizen, maar enkele jaren geleden werd in de Kerkstraat een toplocatie gevonden.

Ook in warenhuizen

“De grootste verandering die de Wereldwinkel onderging? Dat was toen Oxfam zijn producten ging verkopen in warenhuizen. Dat was voor de vrijwilligers even schrikken – in onze winkel koop je ook een verhaal – maar finaal gaat het om het welzijn van de producenten in het Zuiden én Noorden. Op financieel vlak gingen we een samenwerking aan met de Wereldwinkel van Brugge om een nieuw boekhoudkundig systeem op punt te zetten”, haalt Jan nog aan.

“We willen fairetradeproducten blijvend in de kijker zetten” – Jan Vandecasteele

Het is opvallend hoe Gistel als – al bij al – compacte stad al zo lang over een Wereldwinkel beschikt. In gemeenten van dezelfde grootteorde, zoals Ichtegem of Middelkerke, heb je er geen. “De werking draait goed dankzij een enthousiaste groep van ongeveer dertig vrijwilligers. Dat aantal is altijd al constant gebleven. Iedereen heeft een eigen specialiteit: de stock bijhouden, het drukwerk verzorgen, de winkel bedienen… Ook ons publiek is heel divers”, bevestigen Jan en Ann. “Hoe dan ook: we willen vandaag en morgen fairetradeproducten blijvend in de kijker zetten.”

Uitgebreid vieren

De 25ste verjaardag wordt dit jaar uitgebreid gevierd. Komende zondag staat een ontbijt met (h)eerlijke producten gepland. “We verwachten om en bij de honderd deelnemers”, onderstreept Ann. “Op 13 mei is het de Internationale Fairtradedag met een lange koffietafel. Het is ook uitkijken naar Rocksfam op 30 juni, een ‘faire party’ in samenwerking met de mensen van festival Rocktopus. Het wordt een tweedelige fuif voor jongeren en iéts ouderen, met livemuziek en dj-sets. Bovendien krijgt iedereen die dit jaar zijn of haar 25ste verjaardag viert een gratis ticket.” De ticketverkoop start later dit jaar.