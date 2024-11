Vive le Vélo sluit winkel in Oostende

De winkel van Vive le Vélo in Oostende sluit eind januari. De winkel was open sinds 1 maart 2023. Er wordt vanaf vrijdag 28 november een totale uitverkoop gehouden.

“Vive la Vie, het bedrijf achter Vive le Vélo, krijgt een boost”, laat men weten op de sociale media van de winkel. “Een extra investeerder heeft zich gemeld zodat we het de komende tijd nog anders en groter kunnen aanpakken. Na intern overleg en een bevraging bij onze klanten hebben we besloten om de strategie van de Vive le Véloverkoop aan te passen. Vanaf vrijdag 28 november start in de winkel in Oostende dan ook een totale uitverkoop.”

“In een digitale wereld vraagt de focus op de onlineverkoop steeds meer aandacht. Daar willen we ons in de nabije toekomst nog meer op gaan toeleggen. vivelevelo.be wordt meer dan ooit de winkel waar je de hipste fietsgerelateerde kledij van Vlaanderen kan kopen. We willen hier verder in investeren en ook de klantenservice zal hierbij worden verhoogd. Zo gaat de Vive le Vélowinkel in Oostende eind januari dicht.”

“De flagship store in Diksmuide blijft wel geopend en zal meer dan ooit het zenuwstelsel van onze rechtstreekse contacten met de Vive le Vélofans vormen. De voelsprieten naar het buitenland worden ook uitgestoken. Zo zullen de Nederlandse en Franse markt de komende jaren belangrijke targets voor de Vive le Véloproducten zijn. De fiets en de koers leven nu eenmaal niet alleen in Vlaanderen.”