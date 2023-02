Vive le Vélo opent tweede winkel in Oostende: “Onze formule nóg dichter bij de mensen brengen”

Wat ooit startte als een televisieprogramma, is uitgegroeid tot een levensstijl. Vive le Vélo opende een klein jaar geleden een flagshipstore in Diksmuide, op 1 maart volgt een tweede winkel in Oostende. “De positieve vibes willen we nu ook naar de Koningin der Badsteden brengen”, zegt ceo Caroline Vereenooghe.

Vive le Vélo, het televisieprogramma op Eén, is populairder dan ooit. Dat vertaalde zich eind februari vorig jaar in een flagship store in Diksmuide, een paar maanden later volgden ook de Vive le Vélo-fietsroutes.

Ondertussen vonden duizenden mensen hun weg naar de oevers van de IJzers en is het tijd voor een nieuwe stap. “De positieve vibes die de passanten ons in Diksmuide bezorgen hebben ons aan het denken gezet’, zegt ceo Caroline Vereenooghe en partner van Vive le Vélo-boegbeeld Karl Vannieuwkerke. “Onze uitvalsbasis in Diksmuide is een echte destination store. Die ligt in een doodlopende straat zonder passage. Wie er wil zijn, moet echt wel moeite doen.”



“Vive le Vélo is als een warm dekentje dat je over je heen trekt: een gevoel van thuiskomen en authenticiteit”, zei Caroline Vereenooghe in een uitgebreid interview met deze krant.

Bruisende stad

Over exact een maand – op 1 maart – krijgt de belevingswinkel in Diksmuide er een broer bij. Dan opent een nieuwe vestiging in het hart van winkelstad Oostende. “We willen de formule nóg dichter bij de mensen brengen en gingen op zoek naar een bruisende stad met een straat waar er heel veel mensen passeren. Zo zijn we in Oostende terechtgekomen.”

“Daar worden we met heel veel enthousiasme ontvangen. We zien het in elk geval zitten om ook daar het Vive le Vélo-gevoel te verspreiden. Het is geen toeval dat we aan de Belgische kust zijn beland. Het topseizoen aan de kust valt samen met het hoogseizoen van Vive le Vélo, dat tijdens de Ronde van Frankrijk ligt.”

De tweede Vive le Vélo-shop zal in de Adolf Buylstraat 50 in Oostende te vinden zijn.