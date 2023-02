Unizo en Present@ slaan voortaan de handen in elkaar: Contente Commercanten is eerste creatieve project

Unizo Zwevegem en Present@ slaan de handen in elkaar en werken voortaan samen. Hun eerste gezamenlijke project is ‘Contente Commercanten’. In het najaar komt er een inspirerend event met een belangrijke spreker.

De samenwerking werd voorgesteld op de nieuwjaarsreceptie van Unizo. Jo Dendauw van Present@ verwoordde het zo: “We hadden enerzijds Unizo die de belangen van de handelaars behartigd en anderzijds Present@ die activiteiten organiseert om het handelsgebeuren beter gekend te maken. Dit deden we onder andere met Present@Transfo dat een groot succes was. We werkten dus een beetje naast elkaar, vandaar dat we nu voor versterking en samenwerking kiezen.”

Harde tijden

Eddy Vermeulen gaf toe dat het moeilijke tijden zijn voor Unizo. “Het is moeilijker om leden te werven en nog moeilijker om vrijwilligers in het bestuur te krijgen. Ik ben echt gelukkig dat we een 75-tal ondernemers op onze receptie mochten ontvangen.” Hij had het ook over de moeilijke tijden voor de ondernemers zelf. “Grote webshops creëren niet alleen extra concurrentie, maar ook een immense druk op de prijzen.” Het doel is dus om klanten opnieuw meer naar de lokale handelaar te krijgen. “Ik stel me de vraag of slogans zoals ‘Koop Lokaal’ echt veel uithalen. Het hemdje is altijd nader dan de rok als het over centen gaat”, vervolgt Eddy. Door de krachten te bundelen staan ze sterker en wil men creatieve kansen ontdekken zodat klanten meer lokaal gaan kopen.

Onderlinge acties

Met het concept ‘Contente Commercanten’ willen ze alvast een eerste actie opzetten. “Dit is een project waarbij plaatselijke ondernemers elkaar bevoordelen met acties. Wie bijvoorbeeld een auto koopt bij de plaatselijke garagehouder mag een kistje wijn afhalen bij de wijnhandelaar om de hoek.” Unizo Zwevegem wil dit project faciliteren en katalysator zijn om ondernemers met elkaar via netwerking, maar ook via concrete acties daadwerkelijk te verbinden. Een eerste Contente Commercanten-meeting is gepland in de loop van maart. Daarnaast wil Unizo inzetten op verbinding via een inspirerend event in het najaar met een spreker van formaat, maar wie dit is, blijft nog even geheim. (Geert Vanhessche)