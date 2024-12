Tine Top (41) lanceert nieuw project ‘Troosttafel’: “Hier kan je praten over verdriet”

In haar praktijk De Troostzolder begeleidt Tine Top (41) mensen in verliessituaties. In 2008 overleed haar dochtertje Marthe, toen ze 10,5 maanden was. Tine werkte nu ook het concept ‘de Troosttafel’ uit.

Marthe is de dochter van Tine Top en Dieter Vanderhaeghe. Een vrolijke baby die op 27 september 2007 werd geboren. Toen Marthe vijf maanden oud was, kreeg ze de diagnose leukemie met een heel uitzonderlijke uitingsvorm. Tine en Dieter waren erbij toen Marthe op 14 augustus 2008 net voor middernacht overleed. Ze was toen 10,5 maanden oud. In maart 2020 opende Tine haar eigen praktijk De Troostzolder om mensen in verliessituaties te begeleiden. Je kan er ook terecht om troostcadeautjes en -kaartjes te kopen. Nu werd ook het concept ‘de Troosttafel’ uitgewerkt.

“Aan de Troosttafel, waar ik lekkere versnaperingen voorzie en iets om te drinken, is er ruimte om te vertellen over wat er in je omgaat, waar je mee worstelt, wat je gevoel is, je angsten, je bekommernissen, hoe het gemis voor jou voelt…. Het is niet enkel voor ouders die een kind hebben verloren, maar voor iedereen die te kampen heeft met een verdriet, een gemis. Of dit nu een ouder, een kind, een broer, zus, vriendin, collega… is die je bent verloren, dat doet er eigenlijk niet toe. Het is de band die je met iemand hebt die ervoor zorgt dat verdriet en gemis heel groot kan zijn”, vertelt Tine, die merkte dat heel veel mensen die iemand missen gelijkaardige gevoelens en gedachten hebben en zich hierin vaak alleen voelen. “Ik kan deze mensen in gesprek wel vertellen dat dit helemaal niet abnormaal is, dat alle gevoelens er ook mogen zijn en dat we samen kunnen zoeken naar hoe hier zorg voor te dragen, maar ik ben ervan overtuigd dat het soms nog meer ondersteunend zou kunnen zijn wanneer ze andere mensen hun verhaal horen en zich hierin kunnen herkennen, elkaar kunnen inspireren.”

Zonder angst

“Het is ook een plek waar mensen ongegeneerd kunnen vertellen zonder angst te hebben dat het niet meer gepast is om nog hun verdriet of gemis te uiten, want dat is vaak wat ik hoor: mensen hebben het idee dat verdriet en gemis na een bepaalde tijd ‘over’ moet zijn en durven er dus niet meer over te praten omdat het zogezegd te ‘lang’ geleden is. De overtuiging dat rouw plots over gaat, is helaas nog steeds aanwezig in onze maatschappij.” Aan de troosttafel is iedereen welkom die te kampen heeft met een gemis. Of dit nu een recent gemis of al vele jaren geleden is. Ik kreeg ook reeds de vraag om een troosttafel te organiseren over echtscheiding/relatiebreuk. Ook dat is een verlies waar soms heel licht wordt overgegaan, maar voor de betrokkenen een grote impact kan hebben.”

Tijdens de Troosttafel vertelt Tine kort iets over rouw en kiest ze een thema uit. “Deze maand gaat dit over: rouw en feestdagen. Daarna is er ruimte voor de deelnemers om te vertellen hoe dit voor hen is. Iedereen wordt uitgenodigd om iets te delen, maar dit is geen verplichting. Voor sommige mensen is het nog een brug te ver om zelf iets te delen, maar is het wel ondersteunend om anderen hun verhaal te horen”, vertelt Tine.

“Van iedereen hoor ik hoe fijn het is om nog eens te mogen praten en delen over wie ze missen. Dat hun verhaal nog eens ruimte krijgt en ernaar geluisterd wordt. Vaak denken wij ook vooraf dat mensen er niet meer over willen praten of niet meer willen luisteren, want ergens leeft de West-Vlaamse mentaliteit nog enorm: vooruit en doordoen. Ik hoop dat we beetje bij beetje deze mentaliteit verder kunnen doorbreken en we onszelf niet steeds meer opleggen van ‘sterk’ te moeten zijn, want dit zit er nog zo hard in.”

Ook op verplaatsing

Zelf kreeg Tine meermaals verdriet te verwerken. “Ik ben mijn dochtertje en mijn broer verloren. Ik ben bijna iedere dag bezig met rouw en verlies, waardoor ik als geen ander weet dat dit er kan en mag zijn, hoelang het ook geleden is. Na de eerste Troosttafel kwam ik ’s avonds beneden en iedereen was al gaan slapen. Ik keek naar de foto van ons dochtertje en mijn broer en intens verdriet én dankbaarheid tegelijkertijd overviel me. Was Marthe hier nog bij ons, was er hier waarschijnlijk geen Troostzolder. Maar we hebben niet te kiezen wat er ons overkomt in het leven, wel een keuze hoe we ermee omgaan. Niet altijd gemakkelijk, maar ik voel echt dat Marthe en Thijs me steunen en dat geeft me ook kracht om te doen wat ik doe.”

“Ergens heb ik nog de droom om Troosttafels verder uit te breiden. Eigenlijk als het ware een soort alternatief voor de ‘jaarmissen’ van vroeger.” Op de website van de Troostzolder zullen de data voor de troosttafels van 2025 terug te vinden zijn. “In december is er nog een tafel gepland op donderdag 19 december, van 13.30 tot 15.30 uur en van 19.30 tot 21.30 uur. Ik organiseer ook Troosttafels op verplaatsing, bijvoorbeeld op het werk wanneer een collega gestorven is of in sportclub of vereniging. Een overlijden heeft vaak voor heel wat mensen impact, hier ruimte voor maken is belangrijk en kan helpend zijn in een rouwproces.”