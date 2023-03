Woorden van troost met de troostkaartjes van De Troostzolder

In haar praktijk De Troostzolder in Poperinge begeleidt Tine Top (40) mensen in verliessituaties. Nu lanceert ze haar eigen reeks troostkaartjes. “Een woord van troost doet zoveel deugd”, zegt Tine. In 2008 overleed Tine haar dochtertje Marthe toen ze 10,5 maanden was.

Marthe is de dochter van Tine Top en Dieter Vanderhaeghe. Ze was een vrolijke baby en zag op 27 september 2007 het levenslicht. Toen Marthe 5 maanden oud was, kreeg ze verschillende letseltjes, waarna er verschillende onderzoeken volgden. Uiteindelijk kreeg ze de diagnose leukemie met een heel uitzonderlijke uitingsvorm. Tine en Dieter waren erbij toen Marthe op 14 augustus net voor middernacht overleed. Ze was toen 10,5 maanden oud. Tine werkte al in de sociale sector en op aanraden van haar rouwconsulente volgde ze een postgraduaat rond rouw en verlies.

In maart 2020 opende Tine haar eigen praktijk De Troostzolder om mensen in verliessituaties te begeleiden. Je kan er ook terecht om troostcadeautjes en -kaartjes te kopen. “Kaartjes als ‘innige deelneming’ en ‘veel sterkte’ zijn verleden tijd. Ze zijn goed bedoeld, maar voor een persoon in rouw of verlies betekent het weinig omdat er geen persoonlijke toets in zit”, vertelt Tine Top van De Troostzolder.

Tine Top van De Troostzolder in Poperinge heeft haar eigen reeks troostkaartjes gelanceerd. © gf

Woorden van troost

“In mijn praktijk waren er al verschillende collecties van prachtige, warme troostkaartjes, maar veel van die kaartjes zijn wanneer je een intiemere relatie hebt met de persoon voor wie je het kaartje schrijft. Soms willen mensen ook een kaartje geven aan de buurvrouw die ze minder goed kennen, een collega, vrienden van ouders, … Dit zijn mensen die je ook een hart onder de riem wil steken maar waar je bijvoorbeeld niet zegt: ‘ik wil er voor je zijn’. Met die feedback ging ik zelf aan de slag en zo is mijn eigen reeks met troostkaartjes tot stand gekomen. Deze kaartjes zeggen hetzelfde als ‘sterkte’ en ‘innige deelneming’, maar zijn warmer, liefdevoller, zachter en meer troostend. Mensen weten niet wat ze moeten zeggen in een verliessituatie, dus kiezen ze er vaak voor om niets te zeggen, wat mensen in rouw heel vaak kwetst of zich alleen doen voelen. Ook dat mag je uitspreken, want mensen in verlies beseffen ook dat er geen woorden voor zijn. Daarom is er het kaartje ‘stil omdat de juiste woorden niet te vinden zijn’.”

“Een persoonlijk kaartje met een boodschap bewaren mensen met verlies en herinneren ze zich nog lang daarna, ook al denk je dat niet wanneer je er eentje schrijft”

In de collectie zijn er ook de kaartjes: ‘in gedachten bij jou’, ‘troost voor jou’, ‘met jou herinner, koester en deel ik dit graag’ en ‘ik wou dat ik mee(r) kon helpen dragen’. “Ik maakte ook versie met ‘jullie’ en ‘wij’ en ‘voor jou’ en ‘voor jullie’. Zo hebben koppels of alleenstaanden een persoonlijk kaartje dat past en ook voor de ontvanger is er de keuze. Bij het kaartje van ‘met jou herinner’ is er ruimte om een herinnering of anekdote te delen, want ook dat doet deugd. Een persoonlijk kaartje met een boodschap bewaren mensen met verlies en herinneren ze zich nog lang daarna, ook al denk je dat niet wanneer je er eentje schrijft.”

Voordeelactie

“Momenteel zijn er geen plannen om andere exclusieve producten van De Troostzolder te ontwikkelen. Als klanten ideeën zouden hebben waarmee ik aan de slag kan, is dat wel mogelijk.” Één troostkaartje met bijpassend envelop kost 3,5 euro. Tot de eerste week van de paasvakantie is er een voordeelactie. Wie de volledige reeks van 11 kaartjes koopt, krijgt er eentje gratis. Bestellen kan via tine@detroostzolder.be of de webshop. Opsturen kan ook, dan worden verzendkosten verrekend. “Haal troostkaartjes in huis. Want wanneer je er eentje nodig hebt, is er vaak geen tijd om er eentje in huis te halen of van uitstel komt afstel”, zegt Tine.