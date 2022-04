Thomas Geers stampt met Presentda nieuw bedrijf uit de grond: “Ideaal om te netwerken”

Thomas Geers (26), die afkomstig is uit Kortrijk en nu in Kluisbergen woont, pakt uit met Presentda, een dienstverlenend bedrijf dat kwalitatieve voedingsproducten en dranken voorstelt aan diverse klanten in de streek.

Zeven jaar geleden startte Thomas in Kortrijk met Albatross likeuren, zijn eerste bedrijf. “Albatross is in augustus zeven jaar bezig en heeft al een serieuze structuur. Het bedrijf is nu een distributeur geworden en werkt samen met Tim Veys van Spirits by Design uit Bossuit. “We waren allebei bezig met dranken maken en verdelen, en besloten om samen te werken. Ik vond me meer in de marketing en sales en doe nu met Albatross de distributie en Tim doet met Spirits by Design de productie van de dranken. We hebben allebei ons bureau in The Spirits Valley, in het oude pompgebouw in Bossuit.”

Nieuw bedrijf

Volledig los van Albatross liquors stampte Thomas onlangs met Presentda nog een nieuw bedrijf uit de grond.

Het idee kreeg Thomas door zijn netwerk. “Er is veel vraag van merkeigenaars en producenten naar een efficiënte manier om klanten te vinden en te netwerken. Doordat het kalm was tijdens de lockdown had ik tijd om dat alles uit te werken en aan de slag te gaan.”

Voor Presentda werkt Thomas van uit Kluisbergen, waar hij woont. “Mijn vriendin Marie-Aimée Decuypere, met wie ik samenwoon helpt me ’s avonds ook wat.”

Presentda stuurt vertegenwoordigers per streek de baan op. Ze stellen bepaalde producten met een verhaal en met een uniek karakter voor. “Onze klanten kiezen in welke regio ze hun product willen voorgesteld zien. Wie klant wordt volgen ze dan zelf op. We streven ernaar dat het eerste contact even goed gebeurt alsof de leverancier het zelf zou doen. We werken doelgericht en zorgen voor de introductie, zodat mensen de producten leren kennen. Het is een innovatief concept en bestond nog niet. Een marketingonderzoek wees uit dat producenten en merkeigenaars bereid waren om te betalen om dat probleem op te lossen. Sinds we het een paar weken geleden gelanceerd hebben, komen er enorm veel aanvragen.”

“We maken dan samen met de klant een distributieplan en kijken waar er meest potentieel is voor dat bepaald product. Onze vertegenwoordigers werken in de streek waar ze wonen. Dat ze dezelfde taal spreken als de klanten, maakt de slaagkansen groter!”