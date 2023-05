Thermote Interior en Rendeer onder één dak: “Met ons jong team willen we verder groeien”

Thermote Interior, het bedrijf van Steven Thermote, blijft maar groeien en ondertussen zit er met Rendeer een tweede zaak onder hetzelfde dak. Rendeer richt zich op 3D-visualisaties. “Binnen vijf jaar hopen we er met tien mensen te werken”, zegt Steven.

Steven Thermote groeide op in Sint-Eloois-Winkel, met Thermote Interior heeft hij zijn uitvalsbasis in de Blekerijstraat op de Bosmolens. “We werken hier ondertussen met acht mensen, drie daarvan werken voor Rendeer. Het is door de passie van Jaron dat we ook gestart zijn met een zaak die zich uitsluitend richt op 3D-visualisaties.”

Vanwaar die passie, Jaron?

Jaron Robbe (25): “Ik studeerde toegepaste architectuur en op school hadden we een vak dat zich toespitste op 3D-visualisaties. Maar het is pas door zelf aan het werk te gaan en er veel over bij te leren, dat ik op de duur startte in bijberoep met 3D-visuals.”

“Jonge geesten zorgen voor een frisse wind binnen onze firma”

Steven: “Uiteindelijk zijn we onder de naam Zicht twee jaar geleden gestart met een nieuw bedrijfje. Ik ben daar vennoot, maar het is Jaron die er de lead neemt. We willen verder groeien, binnen de vijf jaar zelfs tot tien medewerkers. Maar we vonden het nodig om een rebranding te doen, dat gebeurde in januari van dit jaar. De naam Zicht verdween, met Rendeer gingen we voor een meer internationaal klinkende naam.”

Jaron: “Voor architecten en projectontwikkelaars gaan wij 3D-visualisaties uitwerken. Niet iedereen heeft die knowhow in huis, wij dus wel. Maar wij zijn ook niet gebonden aan landsgrenzen, gezien we niet ter plaatse moeten gaan, kunnen we perfect voor buitenlandse opdrachtgevers werken.”

Steven: “Zo zitten er al enkele projecten in de pijplijn voor het buitenland. Het is ook een B2B-verhaal, wat het iets makkelijker werken maakt. Maar de 3D-beelden die we hier creëren zijn nauwelijks te onderscheiden van een foto.”

Jaron: “We starten met een plan van een architect, interieurarchitect, ontwerper of productontwikkelaar en kunnen dat waarheidsgetrouw visualiseren. Met die 3D-beelden kan aan klanten dan getoond worden hoe het project of product er effectief zal uitzien.”

Steven: “En uiteraard werkt Rendeer ook voor Thermote Interior, maar de bedrijven werken volledig los van elkaar.

Raak je niet stilaan te krap behuisd?

Steven: “We hebben zonet de bovenverdieping van onze burelen vernieuwd, straks komt de benedenverdieping aan bod. Maar op termijn zullen we inderdaad moeten uitkijken voor een andere uitvalsbasis. En wellicht verhuist Thermote Interior dan mee.”

Thermote Interior bestaat ondertussen ook al 15 jaar. Hoe staan de zaken er voor?

Steven: “Het is druk (lacht). Dat is maar goed zo ook. Maar we zien toch een verschuiving. Sinds corona is alles een stuk duurder geworden, niet enkel de materialen maar ook de daguren. We zijn ook geëvolueerd naar de ‘high end’-projecten. Niet dat we geen ‘kleine’ projecten meer aanvaarden, maar door de mond-aan-mondreclame en onze sociale media ondervinden we dat de projecten groter geworden zijn dan vroeger.”

Waar situeren jullie projecten zich vooral?

Steven: “Onze corebusiness ligt vooral in West- en Oost-Vlaanderen. Er kan zich altijd een uitzondering voor doen, maar afhankelijk van het project dat zich presenteert en voor wie het project is nemen we dat aan. Meestal zijn dit klanten die we al in ons bestand hebben.”

Het bedrijf groeit, is het nog simpel om goede medewerkers te vinden?

Steven: “We mogen niet klagen, het is voor jonge gasten nog een sexy beroep. Er zit veel beleving in en je mag aan mooie projecten werken. Maar we zitten dus nu vooral ook in het hogere segment, dat wil zeggen dat de kwaliteit van de medewerkers ook moet volgen. De druk ligt wat hoger.”

Maar je hebt ook een erg jong team!

Steven: “Gemiddeld rond de 25 à 26 jaar met mij en Rinus Devos als anciens. Dit heeft het voordeel dat we nog met zeer jonge geesten zitten, die op zich zorgen voor een frisse wind binnen onze firma. Daardoor groeien we ook verder en staan we altijd open voor nieuwe ideeën. We laten ons daarom ook goed begeleiden door enkele externe instanties, die ons bijstaan in deze groei.”

www.thermote.be

www.rendeer.be