Starter van het jaar Knuss wordt Opoggi en lanceert ’s werelds eerste ‘HeatPad’

Het gaat snel voor de jonge ondernemers Lowie Vanhoutte (25) en Guillaume Melis (27). Vorig jaar nog verkozen tot nationale Starter van het Jaar 2022 en nu, samen met Renaat Desiere (51), klaar om onder de nieuwe naam ‘Opoggi’ de wereld te veroveren met nieuwe technologie en producten onder eigen merknaam.

“Als jonge gast zo starten aan je carrière is heel leuk en van ervaren ondernemer Renaat kunnen we veel bijleren en groeien met het bedrijf”, zegt Lowie. In mei 2024 stapte Renaat Desiere mee in het bedrijf. Hij verkocht zijn drukkerij Drukta aan Walle vorige zomer aan INNI. “Ik was op zoek naar een nieuwe uitdaging en dit was een verhaal waarin ik geloofde.”

HeatPad en HeatCushion

Amper vijf maanden later stellen ze hun nieuwe corporate identity voor, de tweede generatie van hun slimme verwarmingstechnologie en een collectie nieuwe producten. De nieuwe HeatPad van Opoggi is ’s werelds eerste standalone oplossing waarmee je elk kussen kan omtoveren tot een warmtekussen. “Plaats de HeatPad in je eigen kussens thuis, op het werk, onderweg, … steek de USB-kabel in de powerbank en geniet van de zalige warmte. Eenvoudiger kan niet”, legt Lowie uit.

“De infraroodwarmte (FIR) is gekend voor zijn therapeutische effecten en dringt diep door in het lichaam” – Renaat Desiere

De HeatPad is een slimme doorontwikkeling van infrarood verwarmingstechnologie. “De infraroodwarmte (FIR) is gekend voor zijn therapeutische effecten en dringt diep door in het lichaam. Het werkt zeer ontspannend en brengt verlichting bij pijnlijke spieren en gewrichten”, aldus Renaat. De dieprode kleur van de dunne HeatPad verwijst naar het klassieke kersenpitkussen. “Met de HeatCushion lanceren we ook onze eigen collectie van premium warmtekussens die voorzien zijn van de HeatPad-technologie.”

Probeer de warmtekussens in Kortrijk

Naast de nieuwe B2C aanpak stelt Opoggi zijn technologie nog steeds ter beschikking van bedrijven die duurzame verwarming wensen in te bouwen in hun producten. “We willen de horecasector aanboren. Terrasverwarmers gaan verboden worden, dat is al zo in Frankrijk en staat ons ongetwijfeld te wachten. Tegen dan willen we klaar zijn”, zegt Renaat.

Wie wil, kan de kussens uitproberen bij allo raclette op het Jozef Vandaleplein en M’as tu Vu op Domein Gulden Spoor.