Stad Veurne zet ondernemers in de schijnwerpers op eerste editie Veurne Awards

Op 23 februari pakt Veurne uit met de allereerste editie van de Veurne Awards. Op een bijzondere gala-avond worden de lokale ondernemers in de spotlights gezet, en ze worden beloond met de Veurne Awards voor hun inspanningen en creatieve ondernemerszin.

Stad Veurne zet de schouders onder dit initiatief, samen met Veurne Toe koer, Veurne@Work, Horeca Veurne, Voka West-Vlaanderen, Unizo Veurne en de Landbouwraad. “Denk hierbij aan de Oscars, maar dan nog beter én enkel voor Veurnse ondernemers”, zegt Jan Verfaillie, schepen van Economie. “Op 23 februari belonen we bedrijven met een onderscheiding voor hun uitstekende werk. Alle, maar dan ook alle ondernemers, van groot tot klein, kunnen zich aanmelden voor het winnen van een award. En het gaat om verscheidene awards: Starter van het jaar, Winkelbeleving, Verrassende horeca, Renovatie en nieuwbouw, Ambacht en de Green Award. Wie zich kandidaat wil stellen, kan dat tot 1 december via www.veurneawards.be/stel-je-kandidaat.”

Wie wordt Ondernemer van het Jaar?

Een professionele externe jury zal de dossiers van de kandidaten objectief en op hun waarde beoordelen. “We reiken ook de Veurne Award voor Ondernemer van het Jaar uit”, aldus Jan Verfaillie. “Een jury zal bepalen welke ondernemers in aanmerking komen en laten op 23 februari de aanwezigen beslissen over wie deze prijs in de wacht sleept!”

Er zijn verschillende formules mogelijk waarbij bedrijven deze Awards kunnen ondersteunen door partner te worden van deze organisatie. Bij alle formules wordt het logo van het bedrijf meegenomen bij de aankleding van de zaal of in de communicatie (website, sociale media, uitnodigingen…). Bij iedere formule zijn er ook toegangstickets inbegrepen. Daarnaast kunnen bedrijven ook zelf een Veurne Award sponsoren.

“Economische parel”

Guido Hoste, schepen van Middenstand: “Veurne is economisch een parel, van kleinhandel tot grootindustrie. De dagelijkse inspanningen van de ondernemers en hun personeel willen we op passende manier vieren met de inrichting van de Veurne Awards.”