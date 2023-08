Snuister in de gigantische collectie van Paul De Grande: bekende antiquair zwaait uitzonderlijk de deuren van opslagplaats open

De bekende antiquair Paul de Grande, die vorig jaar zijn kasteel in Snellegem verkocht, stelt de komende weken zijn loods langs de Pathoekeweg open voor het grote publiek. “Tegen oktober hopen we terecht te kunnen in ons nieuw pand langs de Sint-Jorisstraat. Tot dan ontvangen we hier de geïnteresseerden in onze collectie”, zegt De Grande.

Het zijn drukke tijden voor antiquair Paul De Grande en zijn vriendin Olga. Nadat De Grande vorig jaar eindelijk een koper vond voor zijn kasteel in Snellegem – wat maar liefst 49 jaar zijn woonplaats was en ook jarenlang dienst deed als expositie- en verkoopruimte – moest hij op zoek naar een tijdelijke woonplaats. Die heeft hij intussen gevonden in de rand van Brugge, waar hij woont in afwachting van zijn intrek in het zogenaamde Memlinghuis in de Sint-Jorisstraat in de Brugse binnenstad.

Pathoekeweg

Dit pand deed jarenlang dienst als kantoor- en ontvangstruimte van Brugsch Handelsblad en De Streekkrant. Het stond al een tijdje te koop en via een deelname aan het Play4 televisieprogramma ‘Huizenjagers’ viel het oog van Paul De Grande erop. Hij zegt er niet alleen de ideale locatie in om alvast een stukje van zijn collectie tentoon te stellen maar ook om er zelf zijn intrek te nemen, samen met vriendin Olga en zoon Drion. “

Maar het zal nog een tijdje duren voor we in het pand kunnen wonen en er de stukken kunnen exposeren. Ik vermoed dat het wel vlug eind september of oktober zal zijn”, vertelt De Grande. “En met dat we vorig jaar ook de verkoopzaal in Zeebrugge hebben stopgezet, bleef er geen locatie meer over om geïnteresseerden te ontvangen. En daarom hebben we beslist om de grote loods in de Pathoekeweg 11, naast de Nissan-garage, te openen voor het publiek. Het blijft natuurlijk een loods maar we hebben het toch wat netjes en gezellig proberen aan te kleden.”

“We beschikken ook nog over een loods in Zedelgem, die zelfs nog groter is, maar we kiezen bewust voor deze loods hier in Brugge om klanten te ontvangen. Die is centraler gelegen en ligt ook veel dichter bij het pand in de Sint-Jorisstraat, waar we onze vast stek zullen van maken.”

Geïnteresseerden in de immense collectie antiek en design van De Grande kunnen in de loods elke dag, met uitzondering van dinsdag en woensdag, terecht tussen 10 uur en 18 uur. “We blijven deze loods voor alle duidelijkheid ook behouden als we van start gaan met het pand in de Sint-Jorisstraat, maar die zal dan niet meer vrij toegankelijk zijn. Wel zullen we er waar nodig of wenselijk klanten mee naartoe nemen om bepaalde stukken te tonen waarvoor geen plaats is in ons pand in de binnenstad”, verduidelijkt Paul De Grande.