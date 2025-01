Smetties Fietsateljee stopt na kleine drie jaar in de Hoekstraat in Vichte: “familiale beslissing”

Na grondige overweging heeft de familie De Smet-Herreman de beslissing genomen om een punt te zetten achter hun zaak Smetties Fietsateljee. “Op basis van overleg binnen het gezin, hebben we de beslissing genomen om te stoppen”, aldus Smetties Fietsateljee.

Met passie en toewijding werkte het sportieve gezin om van Smetties Fietsateljee een succes te maken. Wat begon als een droom in 2017, aanvankelijk als bijberoep naast hun slagerij, groeide uit tot een volwaardige zaak in de Hoekstraat in Vichte. Het was op 1 april 2022 dat ze de belangrijke stap zetten naar een grotere locatie, waar ze hun klanten met nog meer zorg en aandacht konden bedienen. “Samen vormen wij een hecht team, gedreven door gezamenlijke passie voor fietsen en onze liefde voor elkaar als familie”, lees je op de hun website.

Het was een familieproject met Thibaut en vader Andy als de handige technici, Matteo, de jongste, die zich bezighield met reparaties en onderhoud en Nicolas, de administratieve duizendpoot. De enige vrouw in het team was Isabel, moeder en verantwoordelijk voor het onthaal van de klanten. De drie zonen zijn gekend als topatleten, zowel nationaal als internationaal in (cross)duatlon.

Uitverkoop

Voor het gezin was Smetties Fietsateljee nooit zomaar een werkplek, maar eerder een passie. Het afscheid van hun klanten, de gesprekken die ze met hen hadden, het vertrouwen dat in hen werd gesteld, maakt dit afscheid gelaagd.

Op vrijdag 17 en zaterdag 18 januari organiseren ze een grote uitverkoop. De laatste kans om iets bijzonders te vinden of gewoon een laatste keer langs te komen voor een babbeltje. Het zal een emotioneel afscheid worden, maar ook een kans om samen met hun klanten terug te kijken op alles wat ze in deze korte maar intense periode hebben opgebouwd.

Hersteldienst

De hersteldienst blijft actief tot de dag van sluiting. Klanten kunnen erop rekenen dat hun fietsen weer helemaal in orde worden gezet. Voor de leasingfietsen wordt verwezen naar Cyclobility in Ruien (Kluisbergen), zodat de dienstverlening in alle rust kan worden voortgezet. “Smetties Fietsateljee mag dan wel sluiten, de passie voor de sport en de herinneringen aan dit gezamenlijk project, zullen blijven.”

(GV)