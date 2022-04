Gezin uit Vichte maakt van hobby beroep met Smetties Fietsateljee

Vrijdag 1 april was voor het gezin De Smet-Herreman een spannende dag met de opening van hun stijlvol ingerichte zaak Smetties Fietsateljee in Vichte. “Wat vijf jaar geleden als een droom in bijberoep begon op de Vichtsesteenweg in Waregem, krijgt nu onze volledige aandacht als mooi uitgebouwde familiezaak in de Hoekstraat”, aldus Isabel Herreman (46).

“Op 1 april 2017 begon onze droom in bijberoep in combinatie met onze slagerij”, vertelt de moeder van drie topatleten die nationaal en internationaal presteren in de Belgische selectie van Triatlon Vlaanderen. “Smetties Fietsateljee was geboren. Onze oudste zoon Thibaut was afgestudeerd als fietshersteller en Andy volgde avondles om hem indien nodig bij te staan. In 2018 kregen we echter zowel mentaal als fysiek een heel zwaar jaar te verwerken waarvan we een tijdje moesten bekomen. Maar als gezin stonden we heel sterk en begonnen we ons meer en meer te focussen op het Fietsateljee. We besloten toen om een punt te zetten achter de slagerij en sindsdien kwam alles in een stroomversnelling terecht.”

Service en passie

Het gezin ging op zoek naar fietsmerken waar ze zich honderd procent in konden vinden qua prijs/kwaliteit. “We kozen voor het Duitse merk Stevens en later gingen we ook in zee met het exclusievere merk Look”, zegt Andy De Smet (49).

“Onze grootste verdienste is onze service en de passie voor de fiets die wij telkens opnieuw willen doorgeven aan onze klanten. Het sociale contact met de klanten komt voor ons op de eerste plaats. Door onze tijd hiervoor te nemen en goed te luisteren, trachten we te voldoen aan de wensen van onze klanten. Daarbij is het onze sterkte als gezin dat we samen onze schouders zetten onder het Fietsateljee. Samen leggen we de lat hoog. We voelen ons bevoorrecht om van onze hobby ons beroep te kunnen maken.”

Drie fietsherstellers

Niet alleen de drie zonen van Isabel en Andy zijn actief in de triatlonwereld, ook Andy kan best zijn mannetje staan en neemt soms deel aan wedstrijden als ontspanning. Maar dus niet alleen de passie voor sport wordt gedeeld binnen het gezin. “Met drie fietsherstellers vormen we een ideaal team om de zaak deskundig in goede banen te leiden”, zegt Isabel.

“Matteo is de jongste van het gezin, hij zit momenteel in zijn zesde jaar fietsmechanica. Alleen Nicolas werkt niet in de zaak, maar hij is ook heel erg begaan met wat er allemaal gebeurt in het Fietsateljee. We hadden dit vroeger nooit durven dromen. De grotere locatie in het gezellige Vichte zal ons toelaten om onze klanten nog beter te bedienen. We hebben heel veel zin in dit nieuwe verhaal dat we met veel enthousiasme en passie voor de fiets willen waarmaken.”

Info: www.smettiesfietsateljee.be