Scholieren verrast door gesloten Delhaize in middagpauze: “Jammer dat we vooraf van niks weten”

“Sorry, je kan (nu) even niet winkelen.” Tal van scholieren moesten dinsdagmiddag even zoeken naar het briefje aan de grote glazen inkomdeur, dat verklaart waarom ze de Ieperse vestiging van supermarktketen Delhaize niet binnen konden.

“Wij wilden hier ons middageten komen halen, maar waren vooraf niet op de hoogte van de staking”, zegt de Ieperse Wiktoria Kocot (18) uit het technisch atheneum. De school ligt op enkele honderden meter ligt van de Ieperse vestiging van Delhaize langs de Haiglaan. “En nu? Snel een andere winkel zoeken, zeker. Zodat we toch iets gegeten hebben. Hopelijk raken we tijdig weer op school.”

Ter plaatse worden alternatieven afgewogen. “Sluit de Aldi ook of niet? Straks staan we daar ook voor Piet Snot”, klonk het.

“Elke dag komen we naar hier, net als leerlingen van andere Ieperse scholen. Het is jammer dat we vooraf van niks weten”, vindt Imke Debruyne (19) uit Geluwe. “We moeten het uiteindelijk lezen op een blaadje in een hoekje aan de deur. Ze moeten ons informeren op voorhand. Neem nu een bus- of treinmaatschappij bijvoorbeeld, zij kondigen toch telkens een staking aan?” (TP)

Lees ook…

Delhaize wil alle winkels in eigen beheer overdragen aan zelfstandige uitbaters: 10 winkels in West-Vlaanderen staken