Reconversie bedrijventerrein Ieperleekanaal begonnen: “Werken eerste fase duren tot eind 2024”

Stad Ieper en WVI maken werk van de opwaardering van het bedrijventerrein Ieperleekanaal. Er komt onder meer vrijliggend fietspad en een gescheiden rioleringsstelsel. Daardoor zou ook de waterkwaliteit van het Kanaal Ieper-IJzer drastisch moeten verbeteren. De werken zullen wellicht duren tot eind 2024 en kosten 4,7 miljoen euro.

Bedrijventerrein Ieperleekanaal is met bijna 250 ha een van de grootste bedrijventerreinen in West-Vlaanderen en werd al aangelegd in de jaren vijftig. “Het is zeker het grootste van de Westhoek”, zegt Geert Sanders, algemeen directeur van de West-Vlaamse Intercommunale (WVI). “Na zeventig jaar begint het bedrijventerreinen verouderd te geraken, zeker als je dat vergelijkt met de nieuwe terreinen die we op vandaag aanleggen. Vandaar dat we verschillende jaren geleden een reconversieplan hebben opgemaakt om in eerste instantie het bedrijventerrein te optimaliseren en ook de beeldkwaliteit te verbeteren.”

Testcase

“Een groot project dus, met veel aangelanden die vlot de bedrijven moeten kunnen bereiken”, vult schepen van Openbaar Domein Ives Goudeseune (Vooruit) aan. “Zo zijn we in 2015 gestart met de Rozendaalstraat als testcase. In totaal ging het over 41 bedrijven over een lengte van anderhalve kilometer. De geleerde lessen nemen we vandaag mee in de volgende fases.”

Drie fasen

“Om alles behapbaar te houden, splitsten we de werken op in een aantal fasen”, vervolgt Geert Sanders. “Vandaag starten we met de eerste fase vanaf de Zwaanhofweg en het noordelijk deel van de Pilkemseweg en schuiven zo op richting het centrum. In totaal gaat het over drie fasen die telkens worden opgesplitst in deelfasen. Zo proberen we de hinder voor de bedrijven te minimaliseren.”

Vrijliggend fietspad

Aannemer Degro start met de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel in combinatie met de heraanleg van de wegenis. “Er een vrijliggend fietspad aangelegd om de fietsveiligheid te verbeteren en ook de bermen worden voorzien van grasdallen en een bomenrij om de beeldkwaliteit te verhogen”, gaat Geert Sanders verder. “Ter bescherming en afscheiding van de berm zijn halve bollen voorzien in de berm, zodat daar niet meer geparkeerd kan worden. Ook de toegangen tot de percelen van de firma’s worden uniform ingericht.”

4,7 miljoen euro

“Fietsers, automobilisten, bussen en het zware vrachtvervoer zullen vlotter en comfortabeler op het bedrijventerrein geraken”, zegt schepen Ives Goudeseune. “De totale kostprijs van deze eerste fase bedraagt 4,7 miljoen euro. 1,5 miljoen euro daarvan is voorzien voor wegenis en groen, waarvan 85 % gesubsidieerd wordt door VLAIO. De rioleringswerken kosten 3,2 miljoen euro, waarvan 2,9 miljoen euro tot 100 % kan gesubsidieerd worden door de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) – wanneer alle bedrijven ook effectief afkoppelen. Anders dalen de subsidies tot 75%.”

Waterkwaliteit Kanaal Ieper-IJzer

Volgens schepen van Natuur Valentijn Despeghel (Vooruit) gaat het ook om een cruciaal project voor de waterkwaliteit van het Kanaal Ieper-IJzer. “We zijn heel tevreden met de gescheiden riolering want dit was al jarenlang een van de problemen”, zegt Despeghel. “Ook de overstorten die aanwezig zijn in het kanaal waren een probleem. Daardoor kwam er bij hevige regenval toch nog vervuiling in het kanaal kwam. Dat leidde soms tot enorme pieken aan vuilvracht en een daling van de zuurstof waardoor we massale vissterftes konden hebben. Doordat we zeker zijn dat die overstorten op één na allemaal weg zullen zijn zal dat de kwaliteit van het water enorm ten goede komen. Bovendien kregen we onlangs te horen van de Vlaamse Waterweg dat het kanaal zal worden gebaggerd in het najaar. Zo komen twee projecten samen waarvoor we al jaren ijveren.”

Activatie bedrijfsgronden

Bovendien zou door de reconversie hier en daar weer wat bedrijfsgronden kunnen vrijkomen. “Bij oudere bedrijventerreinen werd er nog niet zo veel nagedacht over ruimtegebruik als nu. Er is op dit bedrijventerrein ongeveer 24 ha onbenutte grond. Wetende dat Stad Ieper echt wel een tekort heeft aan bedrijfsgronden zijn we heel blij dat WVI inzet op een activeringsbeleid waarbij bedrijven wordne gecontacteerd met de vraag of ze nog plannen hebben met die ongebruikte gronden. Op die manier kunnen we dat tekort tijdelijk opvangen, in afwachting van een nieuw industrieterrein die er hopelijk komt in Ieper”, aldus Valentijn Despeghel.

“De werken in fase 1 zullen vermoedelijk duren tot eind 2024. Daarna volgen nog een tweede en derde fase, maar dat zijn plannen op langere termijn. De derde fase omvat bijvoorbeeld de Dehemlaan, maar daar beginnen de werken wellicht pas over vijf jaar”, besluit Geert Sanders. (TOGH)