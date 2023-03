Raida Cool Electro Cycles, Suntronics en Brustor zijn de West-Vlaamse Trends Gazellen Ambassadeurs

Raida Cool Electro Cycles bij de kleine, Suntronics bij de middelgrote en Brustor bij de grote bedrijven zijn de Trends Gazellen Ambassadeurs 2023 voor West-Vlaanderen.

Trends en Trends-Tendances organiseren dit jaar voor de 22ste keer de uitreiking van de Trends Gazellen. Deze snelgroeiende bedrijven (‘Gazellen’) zijn sterk en competitief en hebben een positieve invloed op het ondernemersklimaat in hun regio. Het zijn krachtbronnen van innovatie en werkgelegenheid. De Trends Gazellen worden bestempeld als een inspirerend rolmodel voor andere bedrijven.

Drie categorieën

De Trends Gazellen worden eerst per provincie gelauwerd. Uit de provinciale laureaten worden nadien de nationale Trends Gazellen geselecteerd. Er worden bedrijven in drie verschillende categorieën gehuldigd: kleine, middelgrote en grote bedrijven. Trends Gazelle word je op basis van harde groeicijfers: groei in toegevoegde waarde, groei in personeel en groei in de cash-flow.

Raida Cool Electro Cycles bij de kleine, Suntronics bij de middelgrote en Brustor bij de grote bedrijven zijn de Trends Gazellen Ambassadeurs 2023 voor West-Vlaanderen.