Provincie keurt vergunning Columbi Salmon voor bouw zalmkwekerij in Oostende goed

De Provincie West-Vlaanderen keurt de omgevingsvergunning voor Columbi Salmon goed voor de bouw en exploitatie een zalmkwekerij voor een termijn van onbepaalde duur in Oostende. Het bedrijf beoogt een productie van 12.000 ton Atlantische zalm per jaar, inclusief het slachten op de site. De verdere verwerking voor consumptie gebeurt niet op deze site. Dit zal de grootste zalmkwekerij via een recirculatiesysteem (RAS) op het vasteland zijn in Europa.

De aanvraag betreft de opstart van een nieuwe inrichting op een braakliggend terrein ter hoogte van het industriegebied Plassendale 1.

Adviezen

Voor een dergelijk groot en specifiek dossier dienen heel wat adviezen te worden ingewonnen. Alle uitgebrachte adviezen zijn gunstig: stadsbestuur Oostende, brandweer, dienst Maritieme Toegang, Haven Oostende, Vlaams Energie- en Klimaatagentschap, Astrid Indoordekking, afdeling Wegen en Verkeer, departement Landbouw en Visserij, agentschap Natuur en Bos, Directoraat-Generaal Luchtvaart en de Vlaamse Milieumaatschappij.

Openbaar onderzoek en bezwaren

Tijdens het openbaar onderzoek zijn diverse bezwaren ingediend, grotendeels afkomstig van dierenrechtenorganisaties. Die hebben een aantal principiële bezwaren tegen een zalmkwekerij van die omvang, en hebben daarnaast een aantal specifieke vragen en bedenkingen. Door de huidige wetgeving kan een omgevingsvergunning weliswaar niet geweigerd worden op basis van maatschappelijke bezwaren die verband houden met dierenwelzijn. Dat werd ook al meermaals door de Raad van State bevestigd. Dit belet uiteraard niet dat er oog moet zijn voor de bezorgdheden die hieromtrent leven.

Het bedrijf motiveert uitgebreid waarom dierenwelzijn ook voor hen heel belangrijk is en hoe zij kunnen zorgen voor een exploitatie die veilig en correct verloopt.

Gunstig advies

De Provinciale Omgevingsvergunningscommissie heeft alle adviezen en alle bezwaren besproken. Finaal werd dan een unaniem gunstig advies uitgebracht. Wel dienden een aantal aspecten nog wat gedetailleerder te worden uitgewerkt, in het bijzonder naar stikstof, het gebruik van medicijnen en vooral naar de globale waterhuishouding. Dit is ondertussen bezorgd en dit werd doorgepraat met de twee betrokken Vlaamse diensten (Agentschap Natuur en Bos en de Vlaamse Milieumaatschappij). Zij bevestigen dat de omgevingsvergunning kan verleend worden.

Rekening houdend met dit alles heeft de deputatie de gevraagde omgevingsvergunning verleend. De nodige randvoorwaarden worden voorzien om de opstart en werking nauwgezet op te volgen.

Lees ook…

Noors bedrijf bouwt grootste Atlantische zalmkwekerij in Oostendse achterhaven

GAIA uit bezwaren tegen grootste Europese zalmkwekerij in Oostende, maar stadsbestuur heeft vertrouwen in plannen