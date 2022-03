Projectontwikkelaar Hexagon opent nieuw en uitverkocht kmo-park BOXX in Heule

Een jaar nadat de eerste steen werd gelegd, opende projectontwikkelaar Hexagon donderdag het nieuwe bedrijvenpark BOXX in Heule. Het gaat om 9.500 vierkante meter aan opslag- en productieruimtes. De 19 units, gaande van 224 tot 3.859 vierkante meter, zijn uitverkocht.

Het gloednieuwe kmo-park BOXX aan de Bissegemstraat 45 is gevestigd op het terrein waar vroeger het verpakkingsgebouw van Knohopack stond. Het project is een voorbeeld van reconversie. Er moest geen nieuw gebied ontwikkeld worden, er werd 15.000 vierkante meter aan gebouwen gesloopt.

Duurzame projectontwikkeling

“Het bouwpuin werd ter plaatse verwerkt en gebruikt voor de fundering van de wegen in het bedrijvenpark. Aan de buitenkant van het park bevinden zich groene ruimtes en langs de aangrenzende spoorweg is een waterbuffering en parking voorzien”, luidt het bij Markland Architecten uit Kortrijk, dat het masterplan voor dit project uittekende.

“BOXX is ook een voorbeeld van duurzame projectontwikkeling: het park is gebouwd op een bestaand industrieterrein, er is ruimte voorzien voor zonnepanelen en er zijn laadpalen voor elektrische wagens.”

Extra tewerkstelling

Extra troef is dat alle ondernemers in de Hexaclub terechtkunnen, een on- en offline community waar ze elkaar steunen en versterken”, getuigt CEO Jelle Vandendriessche.

De 19 units variëren in grootte van 224 tot 3.859 vierkante meter. Burgemeester Ruth Vandenberge (Team Burgemeester) mocht het lint doorknippen geflankeerd door CEO van Hexagon Jelle Vandendriessche en financieel directeur Stijn Eycklman.

“Met dit project geeft onze stad opnieuw een flinke impuls aan het lokale ondernemingsleven. De grote belangstelling die er al vanaf het begin voor het nieuwe bedrijvenpark was, toont aan dat er nood was aan meer ruimte voor onze ondernemers. Zo creëren we ook extra tewerkstelling”, zegt de burgemeester namens schepen van Bouwen en Stadsvernieuwingsprojecten Wout Maddens (Team Burgemeester).

Volledig uitverkocht

Voor ondernemers in Kortrijk is de komst van BOXX goed nieuws. “We hebben hier een microcosmos van uiteenlopende bedrijven gecreëerd. Dat was ook de bedoeling: doordat de units perfect moduleerbaar zijn, konden er verschillende sectoren gebruik van maken. Dat zorgt voor een creatieve kruisbestuiving. Voeg daar nog onze Hexaclub aan toe en dan heb je een bruisend bedrijvenpark waar verschillende ondernemers niet alleen ideeën kunnen uitwisselen, maar elkaar ook met praktische dingen kunnen bijstaan”, zegt Jelle Vandendriessche nog.

“De interesse voor het park was van meet af aan groot. Nog voor de eerste spade in de grond werd gestoken, was op 80 procent van de ruimtes al een optie genomen. Vandaag is alles uitverkocht.” Enkele bedrijven die aanwezig zijn in het park: Metaalwerken Commeyne, MTM Bouw en Wij Kopen Auto’s.