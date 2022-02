Pieter Vanhoutte aan het roer van vzw Unizo diensten: “Beurzen verder uitbouwen”

Moorsledenaar Pieter Vanhoutte werd onlangs benoemd als nieuwe voorzitter van vzw Unizo Diensten Roeselare – Izegem, de organisator van onder andere de Bouwbeurs en de Jaarbeurs in Roeselare. Een nieuwe uitdaging voor Pieter die de voorbije jaren ook al voorzitter was van Unizo Moorslede.

Pieter Vanhoutte is nu reeds een viertal jaar voorzitter van ondernemersvereniging Unizo Moorslede. “Nog niet zo lang geleden kreeg ik de vraag om ook in het bestuur te komen van vzw Unizo Diensten Roeselare – Izegem. Nieuwe mensen leren kennen en nieuwe inzichten verwerven, het leek me leuk deze uitdaging aan te gaan.”

Pieter kreeg kort daarna plots het voorstel van Luc Seurynck om voorzitter te worden van de vereniging. “Dat had ik totaal niet verwacht, zeker omdat ik bepaalde aspecten binnen de sector nog helemaal moet ontdekken.”

Af en toe een uitdagend doel is voor mij een must

Sport als uitlaatklep

Op 12 januari werd Pieter Vanhoutte benoemd tot de nieuwe voorzitter van vzw Unizo Diensten Roeselare – Izegem. Daarmee treedt hij in de voetsporen van Luc Seurynck uit Sint-Eloois-Winkel die sinds 2017 de voorzitter was.

Pieter Vanhoutte is zaakvoerder van een Crelankantoor en is ook verzekeringsmakelaar in Moorslede. Op privévlak is Pieter gehuwd en vader van drie heel actieve zonen. Sport is zijn uitlaatklep. Zo is Pieter een fervent wielertoerist. “Af en toe een uitdagend doel is ook hier een must.”

Als nieuwe voorzitter van de vereniging wil Pieter aanvankelijk veel nieuwe mensen leren kennen en zich nieuwe inzichten verschaffen. “Die kunnen dan misschien ook een positieve invloed hebben op de werking van onze lokale Unizo-afdeling.”

Toekomstbestendig

Vzw Unizo Diensten Roeselare – Izegem is nauw betrokken bij de organisatie van verschillende grote Roeselaarse beurzen. Daaronder vallen onder andere de bouwbeurs, de huis- en tuinbeurs, de vakantiebeurs en de jaarbeurs. “We willen graag deze beurzen verder professioneel uitbouwen en toekomstbestendig maken. De coronacrisis zorgde niet alleen voor slechte resultaten in de eventsector, maar doet de vereniging ook nadenken over de operationele werking en de organisatie van de beurzen.”